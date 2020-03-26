УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Страницу покупки PlayStation 5 удалось найти в российском интернет-магазине

26 марта 2020, 16:07

Отзывы уже полнятся шутками.

Официальній логотип PlayStation 5
Официальній логотип PlayStation 5 / Sony

Купить официально игровую консоль PlayStation 5 пока никак нельзя, у нее даже окончательного дизайна пока нет. Но это не помешало российскому интернет-магазину М.Видео создать страницу PS5.

Описание товара с его основными особенностями отсутствует. А вот характеристики заполнены почти полностью. В этом нет ничего удивительно, ведь не так давно Sony сама ими поделилась с крупными западными изданиями, а заодно провела отдельную презентацию, посвященную только им.

Из любопытного – на странице указана PlayStation 5 дата выхода. По версии М.Видео консоль поступит в продажу 31 декабря 2020 года. Но особой веры в эту дату нет. Во-первых, Сони и сама говорила, что консоль должна быть в продаже уже к новогодним праздникам 2020 года. Во-вторых, это обычный плейсхолдер, который вставили лишь для того, чтобы место не пустовало.

Страница PS5 на сайте М.Видео
Страница PS5 на сайте М.Видео

Но самое смешное, что на странице уже доступны отзывы на Плейстейшен 5. Они получились очень забавными и ироничными. Кто-то даже Uncharted 5 упомянул.

Отзыв на PlayStation 5
Отзыв на PlayStation 5
Отзыв на PlayStation 5
Отзыв на PlayStation 5
Отзыв на PlayStation 5
Отзыв на PlayStation 5
Отзыв на PlayStation 5
Отзыв на PlayStation 5

На самом деле большая часть информации о PlayStation 5 держится в тайне. Мы не знаем ни даты выхода, ни список игр на старте, ни цену консоли. А Sony не торопится разглашать все подробности.

Но как минимум уже известно, что у консоли будет обратная совместимость с играм PlayStation 4. Мы собрали полный список технических особенностей PS5 в одной заметке. Основной акцент в ней делается на мощнейший SSD, с которым игроки навсегда забудут о загрузках.

PlayStation 5 Sony игры консольные игры
Сейчас вы просматриваете новость «Страницу покупки PlayStation 5 удалось найти в российском интернет-магазине». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:32
У Зеленского потребовали вернуть Супрун на пост главы Минздрава
16:23
Начались осложнения - у Лещенко начался отек легких из-за коронавируса
16:20
Коронавирус в мире: в еще одной стране появилась первая жертва
16:15
Евреи Украины получат от ОЕОУ 32 тысячи многоразовых защитных масок
16:07
Страницу покупки PlayStation 5 удалось найти в российском интернет-магазине
16:04
Вакцина от коронавируса: в ВОЗ дали мрачный прогноз
15:53
Дивовижні привітання з Днем ангела Христини – проза, вірші, листівки
15:43
Тело - в землю: в Киеве мэрия будет хоронить умерших из-за коронавируса в мешках
15:41
Свалит с ног – как помочь себе при магнитных бурях конца марта Видео
15:37
"Особые палаты": Шмыгаль жестко поставил точку в вопросе лечения чиновников от коронавируса
15:20
Комаровский разгромил миф о "защите" от коронавируса Видео
15:13
"Началось резкое ухудшение": Куриленко сделала официальное заявление
15:11
Изначально в Half-Life: Alyx должен был появиться культовый символ Half-Life
15:10
В Украине перенесли ВНО и вступительные экзамены 2020: названы даты
14:57
Украина предложила России коронавирусный мир на Донбассе
14:33
Дубинский подал альтернативный банковский законопроект и рассказал, как хотят украсть канал 1+1
14:29
"Деньги тратить не на трупы": Емец отличился новым заявлением по коронавирусу
14:15
"Убийца" Доктора Кто дала советы, как пережить коронавирус
13:55
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: мощная защита судьбы и разрыв отношений Видео
13:50
До +18 градусов: украинцам пообещали летнее тепло
13:45
Состояние Лещенко изменилось - подтвердился тест на коронавиурс
13:39
Если вас отправили в отпуск за свой счет - вините сами себя мнение
12:59
Создатели Ведьмака пожертвовали внушительную сумму на борьбу с коронавирусом
12:58
Атака коронавируса: число зараженных возросло, украинцы бегут с изоляции Видео
12:28
Не только люди: COVID-19 может "покосить" еще одну популяцию
12:26
Коронавирус в Киеве: количество заболевших снова подскочило Видео
12:15
В Украине резко изменились цены на АЗС: новая стоимость бензина и дизеля
12:14
"Уничтожить": свита Путина пошла на беспрецедентные меры во время визита к коронавирусным Видео
12:08
Дуа Липа Break My Heart - премьера новой песни британской певицы Видео
12:00
Коронавирус в Украине и мире: количество зафиксированных случаев на 26 марта
11:59
На всех Android-смартфонах появится огромная библиотека бесплатных фильмов
11:30
Собчак положила мать в больницу - результаты тестов на коронавирус
11:15
Карантин в Украине: кто сможет не платить по кредитам и как это сделать
11:13
"Отменить местные выборы": соратник Порошенко забился в истерике из-за предложения Кабмина
11:09
День Кристины 2020 – открытки красивые и поздравления прикольные
10:57
В Кабмине заговорили о чрезвычайном положении: названы условия
10:36
Число зараженных резко выросло: в мире - новый очаг распространения коронавируса
10:30
В Китае нашли "виновника" пандемии коронавируса в мире - СМИ
10:24
В Украине подскочило число зараженных коронавирусом: свежие данные на 26 марта Видео
10:10
Пробьет психологическую отметку: эксперт спрогнозировал курс доллара в апреле 2020
10:02
Халатность, равносильная диверсии: украинское войско может остаться голодным мнение
09:53
Карантин не спасет: вирусолог рассказала, когда ждать избавления от коронавируса Видео
09:44
"Уже четыре случая": всплыли подробности заражения коронавирусом священника в Тернопольской области
09:30
Від пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 6 выпуск 23-03-2020 Видео
09:21
Во Франции объявили военную операцию из-за коронавируса
09:05
Ливни и адская жара: украинцев ужаснул прогноз погоды на лето 2020
08:51
"Может дойти до судов Линча": чем Украине грозит продление карантина мнение
08:45
"Никакой крамолы, никакой "зрады": Резников рассказал, зачем нужен Консультационный совет с ОРДЛО
08:20
Аваков назвал условие для слежки за украинцами по телефону
07:45
Назван новый ранний симптом коронавируса: на что обратить внимание
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять