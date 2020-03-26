Страницу покупки PlayStation 5 удалось найти в российском интернет-магазине

Официальній логотип PlayStation 5 / Sony

Купить официально игровую консоль PlayStation 5 пока никак нельзя, у нее даже окончательного дизайна пока нет. Но это не помешало российскому интернет-магазину М.Видео создать страницу PS5.

Описание товара с его основными особенностями отсутствует. А вот характеристики заполнены почти полностью. В этом нет ничего удивительно, ведь не так давно Sony сама ими поделилась с крупными западными изданиями, а заодно провела отдельную презентацию, посвященную только им.

Из любопытного – на странице указана PlayStation 5 дата выхода. По версии М.Видео консоль поступит в продажу 31 декабря 2020 года. Но особой веры в эту дату нет. Во-первых, Сони и сама говорила, что консоль должна быть в продаже уже к новогодним праздникам 2020 года. Во-вторых, это обычный плейсхолдер, который вставили лишь для того, чтобы место не пустовало.

Страница PS5 на сайте М.Видео

Но самое смешное, что на странице уже доступны отзывы на Плейстейшен 5. Они получились очень забавными и ироничными. Кто-то даже Uncharted 5 упомянул.

Отзыв на PlayStation 5

Отзыв на PlayStation 5

Отзыв на PlayStation 5

Отзыв на PlayStation 5

На самом деле большая часть информации о PlayStation 5 держится в тайне. Мы не знаем ни даты выхода, ни список игр на старте, ни цену консоли. А Sony не торопится разглашать все подробности.

Но как минимум уже известно, что у консоли будет обратная совместимость с играм PlayStation 4. Мы собрали полный список технических особенностей PS5 в одной заметке. Основной акцент в ней делается на мощнейший SSD, с которым игроки навсегда забудут о загрузках.