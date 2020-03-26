Страницу покупки PlayStation 5 удалось найти в российском интернет-магазине

Отзывы уже полнятся шутками.
Купить официально игровую консоль PlayStation 5 пока никак нельзя, у нее даже окончательного дизайна пока нет. Но это не помешало российскому интернет-магазину М.Видео создать страницу PS5.
Описание товара с его основными особенностями отсутствует. А вот характеристики заполнены почти полностью. В этом нет ничего удивительно, ведь не так давно Sony сама ими поделилась с крупными западными изданиями, а заодно провела отдельную презентацию, посвященную только им.
Из любопытного – на странице указана PlayStation 5 дата выхода. По версии М.Видео консоль поступит в продажу 31 декабря 2020 года. Но особой веры в эту дату нет. Во-первых, Сони и сама говорила, что консоль должна быть в продаже уже к новогодним праздникам 2020 года. Во-вторых, это обычный плейсхолдер, который вставили лишь для того, чтобы место не пустовало.
Но самое смешное, что на странице уже доступны отзывы на Плейстейшен 5. Они получились очень забавными и ироничными. Кто-то даже Uncharted 5 упомянул.
На самом деле большая часть информации о PlayStation 5 держится в тайне. Мы не знаем ни даты выхода, ни список игр на старте, ни цену консоли. А Sony не торопится разглашать все подробности.
Но как минимум уже известно, что у консоли будет обратная совместимость с играм PlayStation 4. Мы собрали полный список технических особенностей PS5 в одной заметке. Основной акцент в ней делается на мощнейший SSD, с которым игроки навсегда забудут о загрузках.