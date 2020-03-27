Huawei представила новую серию топовых смартфонов P40 без сервисов Google

Дизайн Huawei P40 / Huawei

Компания Huawei, известная своими мощными смартфонами с первоклассными камерами, представила новую серию топовых флагманов – Huawei P40, Huawei P40 Pro и Huawei P40 Pro+. Вместе с ними китайский гигант будет бороться за свою независимость и симпатию покупателей самостоятельно, ведь на устройствах не будет никаких сервисов Google из-за санкций США.

И пускай в компании уже заменили все основные сервисы своими аналогами, только время покажет, как это примут люди.

Huawei P40 – характеристики

Дизайн Huawei P40 / Huawei

Модель Хуавей П40 получила экран с OLED-матрицей на 6.1 дюймов. Корпус у смартфона металлический, со стеклянной крышкой и защитой от влаги и пыли по стандарту IP53. Частота обновления – 90 Гц, разрешение дисплея – 2340 на 1080 точек.

У экрана Хуавей П40 Про показатели идентичные, только размер больше – уже 6.58 дюймов. По бокам экран изогнут, как у флагманов Samsung Galaxy. Да и защищена Pro-версия получше – по стандарту IP68. У Хуавей П40 Про+ все показатели сходятся с просто Про-версией.

Работают все смартфоны на мощном процессоре Kirin 990. Оперативной памяти – 8 гигабайт, обычной памяти – 128, 256 или 512 гигабайт.

Камера Huawei P40 / Huawei

Хуавей вновь делает большую ставку на камеру, которая даже в обычной версии П40 получилась невероятно мощной. В ней три модуля. В основном – 50 Мп, в ультрашироком – 15 Мп, а в телефото-модуле с оптическим зумом до трех раз – 8 Мп. Оптической стабилизации нет, зато есть особый температурный сенсор.

Камера Huawei P40 Pro / Huawei

У Huawei P40 Pro камера еще лучше. В ней уже четыре модуля (четвертый – сенсор глубины). Да и сами параметры получше. Так у ультраширокого модуля разрешение уже 40 мегапикселей, а у телефото – 12 мегапикселей. Зум увеличили до 5 раз, а также добавили оптическую стабилизацию.

Камера Huawei P40 Pro+ / Huawei

А в самой топой версии смартфона поместилось сразу пять модулей. В нем есть уже два телефото-сенсора. Остальные параметры идентичны Huawei P40 Pro.

У всех моделей двойная фронтальная камера на 32 Мп и с датчиком глубины.

У Huawei P40 емкость аккумулятора – 3800 мАч, у P40 Pro и P40 Pro+ – 4200 мАч. Смартфоны поддерживают беспроводную и быструю зарядки.

Работают телефоны на Android 10 с фирменной оболочкой EMUI 10. Но про все сервисы Google вроде Google Play предстоит забыть.

Huawei P40 – цена

Цена самый обычной версии составила 799 евро (25 640 гривен). Если вы присматриваетесь к Huawei P40 Pro, цена этого смартфона составила (30 815 гривен). А за самый топовый Huawei P40 Pro предстоит отдать уже все 1399 евро (43 150 гривен).

Точной даты выхода в Украине у смартфонов пока нет.

Ранее мы рассказывали, как Xiaomi представила более доступный смартфон Redmi K30 Pro. При этом в нем тоже довольно неплохая камера