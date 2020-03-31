Полное прохождение Call of Duty: Modern Warfare 2 уже слили в сеть

Кадр из Modern Warfare 2 / Activision

В существовании ремастера кампании Call of Duty: Modern Warfare 2 уже никто не сомневается, однако Activision и Infinity Ward так официально его и не анонсировали. Впрочем, это не помешало полному прохождению игры появиться на YouTube.

Видео были залиты на канал TheGamingRevolution. Автор записал ролик под каждую миссию, чтобы при желании вы могли вспомнить только свои любимые моменты. Прохождение позволяет увидеть, насколько сильно изменилась Call of Duty: Modern Warfare 2 в ремастере.

Отдельно стоит выделить скандальную миссию "Ни слова по-русски". Ее суть заключается в расстреле мирных жителей, которые оказались в российском аэропорту. Играете вы при этом за западного оперативника под прикрытием, который внедрился в группировку террористов.

А если вас интересует только сюжет, то в отдельном ролике собраны все кат-сцены из игры.

Читайте такжеСлух: Call of Duty в 2020 году будет перезапуском серии Black OpsActivision пока упорно сохраняет молчание. При этом западное издание Eurogamer заявило, что ремастер готов уже два года, но компания по каким-то внутренним причинам до сих пор его не выпустила.

В переиздание Call of Duty: Modern Warfare 2 войдет только сюжетная кампания с обновленной по современным стандартам графикой. Мультиплеер решили не переделывать, чтобы не отвлекать внимание от Call of Duty: Modern Warfare 2019 года.

При этом страницу Call of Duty: Modern Warfare 2 вместе с трейлером уже нашли в немецком магазине игр для PlayStation 4.