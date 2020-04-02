Разработчиков шутера Borderlands 3 нагло лишили многотысячных премий

Кадр из Borderlands 3 / Gearbox

Студия Gearbox Software долго работала над своим кооперативным шутером Borderlands 3, чтобы сделать его как можно лучше и веселее. Но в итоге разработчиков ждало горькое разочарование, ведь вместо многотысячных премий они получат лишь незначительные бонусы.

Расследование провел известный журналист Kotaku и инсайдер Джейсон Шрайер. О ситуации ему сообщили лично некоторые сотрудники Gearbox.

Студия известна тем, что зарплаты в ней меньше, чем средние по игровой индустрии. Однако если ее игра оказалась крайне успешной, то 40% всех поступлений от издателей делятся между сотрудниками. Так они получают ежеквартальные премии, размер которых зависит от положения в Gearbox и заслуг. Остальные 60% поступлений возвращаются на счета компании.

Именно на эти премии, размер которых порой доходит до сотен тысяч долларов, и рассчитывали создатели Бордерлендс 3. Ведь при разработке Borderlands 2, которая продалась миллионными тиражами, некоторые сотрудники хвастались, что спокойно сумели купить дорогие дома.

Читайте такжеСоздатели GTA и Red Dead Redemption присоединились к борьбе с коронавирусомНо 31 марта глава студии Gearbox Рэнди Питчфорд заявил, что все бонусы сотрудникам пришлось серьезно урезать. Связано это со слишком большим бюджетом игры, открытием второй студии, а также не столь высокими продажами, как ожидал издатель.

При этом сама Borderlands 3 стартовала вполне успешно и поставила рекорд для франшизы. Она разошлась в количестве 8 миллионов копий за три с половиной месяца после релиза. Также сделка с Epic Games Store позволила покрыть часть расходов на игру.

Видимо, руководство хотело большего. Так что обычные сотрудники остались без солидных премий. Это серьезно повлияло на их настрой, так как многие уже строили планы на будущее с учетом больших премий. Теперь о них придется забыть.

Некоторые сотрудники также вспомнили премию в 12 миллионов долларов, которую Питчфорд выписал сам себе в 2016 году, когда стартовала разработка Borderlands 3. Впрочем, взял он ее из доли компании, а не доли штата работников. Но осадок все равно остался.

Borderlands 3 вышла 13 сентября на PC, Xbox One и PS4. Спустя полгода добралась Borderlands 3 и в Steam. Это веселый кооперативный шутер, полный пошлых шуток и приключений. С друзьями проходить будет идеально.

Borderlands 3 – системные требования

Минимальные

Требуются 64-разрядные процессор и операционная система

ОС: Windows 7/10 (latest service pack)

Процессор: AMD FX-8350 or Intel i5-3570

Оперативная память: 6 GB ОЗУ

Видеокарта: AMD Radeon™ HD 7970 or NVIDIA GeForce GTX 680 2 GB

DirectX: Версии 11

Место на диске: 75 GB

Звуковая карта: DirectX Compatible

Рекомендованные

Требуются 64-разрядные процессор и операционная система

ОС: Windows 7/10 (latest service pack)

Процессор: AMD Ryzen™ 5 2600 (Intel i7-4770)

Оперативная память: 16 GB ОЗУ

Видеокарта: AMD Radeon™ RX 590 or NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB

DirectX: Версии 12

Место на диске: 75 GB

Звуковая карта: DirectX Compatible

Borderlands 3 – трейлер