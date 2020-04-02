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Разработчики Final Fantasy 7 Remake объяснили, почему игра весит целых 100 гигабайт

2 апреля 2020, 16:46

Все дело в перфекционизме.

Кадр из Final Fantasy 7 Remake
Кадр из Final Fantasy 7 Remake / Square Enix

Final Fantasy VII Remake будет весить впечатляющие 100 гигабайт на релизе. Это большое число даже по современным стандартам. Но в Square Enix пояснили, почему игра занимает так много памяти на жестком диске.

Об этом рассказал один из руководителей разработки Наоки Хамагути в интервью USgamer. Оказалось, что разработчики старались как можно реже использовать повторяющиеся модели при создании игры. Это стандартная практика, когда один и тот же ассет повторяется множество раз в разных местах видеоигры. Но в ремейке Final Fantasy 7 подобного решили избежать.

Хамагути, как и все разработчики, желал, чтобы игра была максимального качества. Потому в разных локациях вы не найдете повторяющихся зданий, задников или неигровых персонажей. Так в FF7R создаются уникальные игровые впечатления, а каждая зона будет ощущаться действительно свежей.

Получается, что каждый разработчик действительно переживает за качество ремейка ФФ7. Заодно это объясняет, почему на его создание ушло так много времени.

Читайте такжеСоздатели Final Fantasy VII Remake обратились к игрокам с важной просьбойFinal Fantasy VII Remake – PS4-эксклюзив, но временный. Пока что Square Enix ничего не говорила о выходе ​Final Fantasy VII Remake на PC. 

Сюжет игры расскажет о бывшем солдате Клауде, который присоединяется к группе террористов, сражающихся со злой корпорацией Shinra. Последняя истощает ресурсы планеты, причем речь не только о полезных ископаемых, а о самой жизненной энергии.

Final Fantasy VII Remake – трейлер

Final Fantasy 7 Remake PlayStation 4 консольные игры игры Square Enix
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