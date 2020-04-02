Разработчики Final Fantasy 7 Remake объяснили, почему игра весит целых 100 гигабайт

Все дело в перфекционизме.
Final Fantasy VII Remake будет весить впечатляющие 100 гигабайт на релизе. Это большое число даже по современным стандартам. Но в Square Enix пояснили, почему игра занимает так много памяти на жестком диске.
Об этом рассказал один из руководителей разработки Наоки Хамагути в интервью USgamer. Оказалось, что разработчики старались как можно реже использовать повторяющиеся модели при создании игры. Это стандартная практика, когда один и тот же ассет повторяется множество раз в разных местах видеоигры. Но в ремейке Final Fantasy 7 подобного решили избежать.
Хамагути, как и все разработчики, желал, чтобы игра была максимального качества. Потому в разных локациях вы не найдете повторяющихся зданий, задников или неигровых персонажей. Так в FF7R создаются уникальные игровые впечатления, а каждая зона будет ощущаться действительно свежей.
Получается, что каждый разработчик действительно переживает за качество ремейка ФФ7. Заодно это объясняет, почему на его создание ушло так много времени.
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Сюжет игры расскажет о бывшем солдате Клауде, который присоединяется к группе террористов, сражающихся со злой корпорацией Shinra. Последняя истощает ресурсы планеты, причем речь не только о полезных ископаемых, а о самой жизненной энергии.