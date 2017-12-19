На одно лицо. Сканер iPhone X не различает китайцев

В Китае жительница города Нанкин несколько раз меняла свой смартфон iPhone X из-за того, что устройство мог разблокировать её коллега по работе.

Китаянка использовала для разблокировки смартфона сканер лица Face ID и через какое-то время выяснила, что он не обеспечивает должного уровня защиты.

В то же время техподдержка Apple не поверила женщине, поэтому ей пришлось прийти в магазин со своим коллегой, который успешно разблокировал её смартфон. Сотрудники магазина обменяли устройство, решив что оно бракованное, но проблема проявилась и на втором аппарате. Женщина повторно сдала смартфон и получила возврат денег.

Компания Apple говорила, что Face ID может работать некорректно при распознавании лиц близнецов, родственников и детей. Обойти эту защиту можно с помощью маски, кроме того, несколько жителей Японии и Китая пожаловались, что Face ID не позволяет им разблокировать смартфон, поскольку, вероятно, считает, что их глаза закрыты.

Напомним, ранее сообщалось, что iPhone X вошел в число лучших изобретений 2017-го.