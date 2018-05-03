Ученые определили самую опасную и "травматичную" группу крови

Люди, имеющие первую группу крови, в три раза сильнее подвержены угрозе смерти от тяжелых травм по сравнению с теми, кто имеет другие группы.

К такому выводу после длительных исследований пришли ученые из больницы при Медицинском и стоматологическом университете Токио (Япония). Они изучали данные о девяти сотнях пациентов экстренной помощи, сообщается в специализированном издании Critical Care.

Выяснилось, что среди пациентов с тяжелыми травмами (чреватыми смертью либо долгосрочным периодом реабилитации) — смертность у людей с первой группой крови равняется 28%. У других групп данный показатель равен 11%.

При этом ученым также удалось выяснить, что у людей с первой группой крови гораздо выше риск кровопотери из-за плохой свертываемости.

"Наше исследование также поднимает вопрос о том, как экстренное переливание эритроцитов первой группы крови пациентам с тяжелыми травмами может повлиять на гомеостаз, процесс, благодаря которому кровотечение останавливается, и есть ли какая-то разница в сравнении с другими группами крови", — пояснил один из авторов проекта, доктор Ватару Такаяма.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые смогли поддержать жизнь в мозге вне тела.