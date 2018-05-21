Ученые рассказали, чем опасен секс во время беременности

Ученые из Университетского и Имперского колледжей (Лондон, Великобритания) в результате исследований установили, что каждый 13-й ребенок подвергается смертельной опасности, когда его беременная мать занимается сексом.

Соответствующее сообщение было опубликовано в специализированном издании Applied and Environmental Microbiology.

По словам автора проекта, доктора Лидии Леон, проблема состоит в патогенных бактериях (к примеру, микоплазме и уреаплазме), которые попадают в организм женщины во время секса. Они могут вызывать преждевременные роды, тем самым подвергая жизнь ребенка серьезной опасности. Кроме того, ученые исследовали данные 250 женщин и обратили внимание, что в плаценте тех из них, кто рожал естественным способом, и тех, кому врачи сделали кесарево сечение — совершенно разные микроорганизмы.

К слову, согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый год по всему миру регистрируется около 15 млн случаев преждевременных родов. Они регулярно приводят к очень плохим для здоровья ребенка последствиям: задержке умственного и физического развития, церебральному параличу — и нередко — к смерти.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые рассказали, чем опасно для мужчин отсутствие секса.