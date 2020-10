Актер озвучки тизерит что-то, связанное с The Last of Us

The Last of Us: Part II / Naughty Dog

Актер Дерек Филлипс (Derek Phillips), известный по ролям в ряде игровых проектов, включая Fallout 4, Life is Strange и The Last of Us Part II, в своем твиттере тизерит что-то, связанное с одним из самых популярных эксклюзивов Sony для семейства консолей PlayStation.

На прикреплённой к сообщению фотографии Филлипс предстаёт в костюме для захвата движений — этот метод анимации персонажей и объектов используется в фильмах и видеоиграх. Публикация была сопровождена комментарием "Обратно за работу!!!".

Derek Phillips / Twitter

Масла в огонь подлил и креативный директор игры Нил Дракманн (Neil Druckmann), лайкнувший данный пост. Что примечательно, ранее тот же Дракман подтвердил, что разработчики не собирается выпускать сюжетное дополнение к The Last of Us Part II. Возможно, студия уже начала работу над совершенно новым продуктом для PlayStation 5... либо же третья игра в серии TLoU выйдет раньше, чем предполагалось.

Релиз The Last of Us: Part II состоялся летом этого года только на PS4. На новой консоли PS5 игра будет доступна в рамках программы обратной совместимости.