Андрей Матюха поддержал третий мастер-класс "Билет в ІТ" - на этот раз для детей в Днепре

1 августа в Днепре прошло третье мероприятие в рамках инициативы "Билет в ІТ". Этот проект дает подросткам шанс сделать первый шаг в мир современных digital-профессий. Мероприятие организовано GoIT Academy при поддержке Анлрия Матюхи в рамках программы Build Up.

65 участников собрались в одном пространстве, чтобы узнать больше об ИТ. Среди них - дети военных, переселенцев, сироты и молодежь из других категорий, которые нуждаются в дополнительной поддержке. Для многих это было первое знакомство с профессиями будущего.

Финальное задание позволило применить новые знания на практике. В конце дети получили возможность бесплатно учиться в IT-лагере GoFriends IT Academy.

"Дети показали невероятный результат. Финальный логический тест все выполнили на высоком уровне. Это редкость, которая доказывает, что молодежь готова развиваться в сфере ИТ. Мы делаем все возможное, чтобы каждый желающий получил возможность попробовать себя в этой перспективной индустрии с верой в собственные силы",- подчеркнули организаторы.

Андрей Матюха помогает подросткам открывать мир ІТ

"Билет в ІТ" является частью программы IT kids, которую реализует благотворительный фонд под руководством Андрея Матюхи. С 2023 года более 1100 подростков прошли бесплатное обучение. Курс "Новый Python" закончили 352 участника, среди которых 156 - это дети военных и переселенцев. Еще 780 обучались на курсе Scratch.

Первые два мастер-класса Build Up прошли в Киеве и Стрые . Мероприятие в Днепре стало очередным шагом к популяризации ІТ среди молодежи. Андрей Матюха планирует расширять инициативу, чтобы больше подростков смогли воспользоваться своим шансом прикоснуться к профессиям будущего.

Локация была комфортной и современной, что позволило детям продуктивно работать со специалистами и выполнять упражнения. Участники узнали о стартапах, маркетинге, вебдизайне, аппаратном программировании, монтаже и постпродакшн видео, управлении ИТ-проектами, моушн-дизайне и визуальном сторителлинге

