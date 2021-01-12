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Железнодорожные билеты теперь можно купить в Viber и Telegram: как это сделать

12 января 2021, 13:51

Для заказа уже доступны билеты на скоростные поезда Интерсити+ и их расписание.

"Укрзалізниця" запустила чат-бот в Viber и Telegram для покупки билетов / УНИАН

Сегодня, вслед за вчерашним анонсом, АТ "Укрзалізниця" официально сообщила о запуске первого собственного чат-бота в мессенджерах Viber и Telegram – с его помощью можно получить широкий набор услуг, включая прямую покупку и возврат билетов.

Оплата через чат-бот осуществляется непосредственно, без редиректа – для расчета можно использовать платежную карту в электронном кошельке, а также платежные сервисы Google Pay, Apple Pay и Viber Chatbot Payments.

Бот говорит на трех языках – украинском, английском и русском – и помимо ознакомительной информации также предоставляет возможность оставлять замечания и предложения к работе УЗ. В тестовом режиме для заказа доступны билеты на скоростные поезда Интерсити+ и их точное время прибытия и отправления. В других поездах возможность оплаты через чат-бот планируют запустить позже в этом году.

Проект в свою очередь был реализован совместно с технологическим партнером Visa и "Укрзалізниці – компанией Middleware Inc. (США) – на базе технологии Corezoid Hyperautomation Engine. Отмечается, что последняя впервые в мире интегрировала технологию оплаты в чат-боте в мессенджере с помощью токенов Visa.

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Напомним, в 2020 году Укрзалізниця планировала провести индексацию тарифов на пассажирские перевозки.

В частности, с 1 марта 2020 года предусматривалась ежемесячная индексация тарифов на пассажирские перевозки на 2%, указано в проекте финансового плана компании.

Укрзализныця железная дорога Telegram Viber
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