Авторы Black Mesa создали виртуальный тур по миру Xen

В Black Mesa добавили музей Xen / Steam

Авторы Black Mesa, фанатского ремейка оригинальной Half-Life, выпустили бесплатный мод для игры под названием Xen Museum – это своеобразный музей работ, связанных с этим миром.

На ней размещены концепт-арт, скетчи, планы локаций и старые версии уровня Xen, сделанные за 5 лет разработки. Скачать музей можно в Мастерской Steam.

Виртуальный музей разделён на три биома из мира Зен. В каждом биоме присутствуют порталы, позволяющие изучить карты из разных глав – всего их 56 и 3 соотвественно. У порталов установлены специальные компьютеры, с помощью которых можно выбрать разные версии локаций и взглянуть на то, как они менялись по ходу разработки.

"Музей" позволит прогуляться по тестовым версиям всех карт и оценить объём проделанной работы – "нам кажется, это отличный и уникальный способ показать, как разрабатывается и меняется игра со временем...", рассказали разработчики из Crowbar Collective

Фанатский ремейк первой Half-Life на движке Source создавался командой Crowbar Collective 16 лет. Его разработка началась ещё в сентябре 2004 года. К релизу в марте прошлого года были переработаны все модели, текстуры и уровни из первой части. Изменениям подверглись отдельные фрагменты сюжетной линии, игровой баланс и некоторые противники. Долгожданный проект пришёлся по душе фанатам и получил крайне положительные оценки.

Сейчас Black Mesa можно купить со скидкой за 139 грн.

Ранее в этом году команда мододелов из СНГ выпустила мод-ремейк Half-Life: Blue Shift на базе Black Mesa. Пока что вышла только первая глава, потому что весь ремейк будет выходить частями – разработчики хотят собирать фидбек от геймеров и вносить улучшения в мод прямо по мере выхода новых глав.