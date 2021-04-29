УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Авторы Black Mesa создали виртуальный тур по миру Xen

29 апреля 2021, 16:41

На ней размещены концепт-арт, скетчи, планы локаций и старые версии уровня Xen, сделанные за 5 лет разработки.

В Black Mesa добавили музей Xen / Steam

Авторы Black Mesa, фанатского ремейка оригинальной Half-Life, выпустили бесплатный мод для игры под названием Xen Museum – это своеобразный музей работ, связанных с этим миром.

На ней размещены концепт-арт, скетчи, планы локаций и старые версии уровня Xen, сделанные за 5 лет разработки. Скачать музей можно в Мастерской Steam.

Виртуальный музей разделён на три биома из мира Зен. В каждом биоме присутствуют порталы, позволяющие изучить карты из разных глав – всего их 56 и 3 соотвественно. У порталов установлены специальные компьютеры, с помощью которых можно выбрать разные версии локаций и взглянуть на то, как они менялись по ходу разработки.

"Музей" позволит прогуляться по тестовым версиям всех карт и оценить объём проделанной работы – "нам кажется, это отличный и уникальный способ показать, как разрабатывается и меняется игра со временем...", рассказали разработчики из Crowbar Collective

Фанатский ремейк первой Half-Life на движке Source создавался командой Crowbar Collective 16 лет. Его разработка началась ещё в сентябре 2004 года. К релизу в марте прошлого года были переработаны все модели, текстуры и уровни из первой части. Изменениям подверглись отдельные фрагменты сюжетной линии, игровой баланс и некоторые противники. Долгожданный проект пришёлся по душе фанатам и получил крайне положительные оценки.

Сейчас Black Mesa можно купить со скидкой за 139 грн.

Ранее в этом году команда мододелов из СНГ выпустила мод-ремейк Half-Life: Blue Shift на базе Black Mesa. Пока что вышла только первая глава, потому что весь ремейк будет выходить частями – разработчики хотят собирать фидбек от геймеров и вносить улучшения в мод прямо по мере выхода новых глав.

Steam Half-Life Half-Life Alyx Black Mesa
Сейчас вы просматриваете новость «Авторы Black Mesa создали виртуальный тур по миру Xen». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Дима Монатик попрощался с шоу Голос країни и напугал фанатовДима Монатик попрощался с шоу Голос країни и напугал фанатов Высокое кровяное давление: четыре «редких» признака очень опасного состоянияВысокое кровяное давление: четыре "редких" признака очень опасного состояния Киев обречен решать вопрос Донбасса силойКиев обречен решать вопрос Донбасса силой Лавров заявил, что войны с Украиной нужно избежатьЛавров заявил, что войны с Украиной нужно избежать На Полтавщине семиклассницы устроили обнаженную фотосессию на кладбищеНа Полтавщине семиклассницы устроили обнаженную фотосессию на кладбище

Последние новости

17:06
Бурная сексуальная жизнь и неожиданности: что ждет Скорпиона в мае 2021
17:05
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 апреля: угрозы дня и личный переворот Видео
16:56
Страстная пятница 2021 и Вальпургиева ночь совпали: что нельзя делать Видео
16:52
Минкульт внес скандального Моргенштерна в черный список Видео
16:48
Канал 1+1 и Film.ua снимают сериал Скажені сусіди по известному фильму
Реклама
16:41
Авторы Black Mesa создали виртуальный тур по миру Xen Видео
16:29
В Кремле раскрыли планы Москвы в случае отключения России от SWIFT Видео
16:27
Синоптик предупредила о резком похолодании в мае и назвала даты
16:21
Врач назвал продукты, которые категорически запрещены после вакцины от коронавируса Видео
16:09
"Пришли зиговать": у Зеленского оценили марш в честь дивизии СС Галичина Видео
15:59
У Путина выдвинули обвинение в адрес ВСУ и упрекнули Зеленского Видео
15:45
Питательные вещества и витамины, которые работают вместе Видео
15:37
EA сознательно "подталкивает" игроков FIFA 21 покупать лутбоксы – СМИ Видео
15:26
Назвали причины провала съемок фильма по игре The Last of Us
15:04
Знаменитая многопользовательская игра World of Tanks вышла в Steam Видео
14:55
Неудачник месяца: гороскоп на май-2021 для Водолея
14:52
"Нельзя прославлять коммуняцкие отряды": Дробович разругал Красную армию Видео
14:40
В Кремле объяснили, о чем Путин готов говорить с Зеленским Видео
14:34
Боб "Клеопатра" и с перьями: модные варианты популярной стрижки 2021 Фото Видео
14:13
Позитив засветился в постели украинской певицы
Реклама
14:00
Украинский бренд выпустил первую в мире цифровую коллекцию этно-одежды Фото
13:58
Найем лишился теплого места в Укроборонпроме: стала известна причина Видео
13:53
Эксперт объяснил, когда и почему "красная" зона карантина радикально сократится Видео
13:35
Карантин "по-турецки": как страна погружается в тотальный локдаун Видео
13:34
Украина предложит Путину неожиданное место для встречи с Зеленским Видео
13:29
"Без тоски и одиночества": бывшая Позитива впервые рассказала о разводе Видео
13:15
Дима Комаров показал съемки проекта "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим"
13:10
Киберпреступники LuckyMouse снова атаковали государственные и частные компании
12:53
Кива назвал Янину Соколову собакой и рассказал о фан-клубе своего члена Видео
12:51
В Слуге народа заговорили о "расстреле" фракции ОПЗЖ и назвали условие Видео
12:43
Скандальную диссертацию Кивы будут внедрять на практике - документ Видео
12:43
Гороскоп всех знаков Зодиака на 29 апреля: открытый дар и угроза здоровью Видео
12:37
Авторы Dying Light 2 раскрыли новые детали игры Видео
12:20
Влад Яма впервые признался, как стал профессиональным танцором Видео
12:00
"Кандидатуры уже есть": в Слуге народа сделали заявление об отставке Степанова Видео
11:58
Коболев пригрозил "повоевать" после своего изгнания из Нафтогаза Видео
11:51
Погода готовит новую синоптическую опасность Видео
11:28
Жестокая расправа над семьей в Киеве: всплыли новые данные об убийце Видео
11:26
Протеже Деркача и Милованова: чем известен новый глава Минэнерго досье
11:25
Повышение зарплаты и лидерство: что сулит гороскоп на май Рыбам
Реклама
11:02
Рада назначила нового главу Минэнерго Видео
10:56
Арахамия объяснил, почему Зеленский позвал Путина на встречу в Ватикан Видео
10:55
Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали милые фото к 10 годовщине брака
10:52
У Кравчука назвали неожиданную тему для переговоров Зеленского с Путиным Видео
10:28
Очень хочется пожить в скучной Украине мнение
10:21
Перекрасили и отдали Росгвардии: известна судьба захваченных в Крыму украинских вертолетов Видео
10:19
Ирина Билык разводится с мужем-россиянином
09:59
"Нас много, проголосуем правильно": россияне "пошутили" по поводу аннексии Анталии Видео
09:58
Экс-советник Путина рассказал, когда и где РФ откроет новый фронт против Украины Видео
09:39
На Полтавщине семиклассницы устроили обнаженную фотосессию на кладбище Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять