Авторы Ведьмака перенесли дату релиза Cyberpunk 2077. Опять

Cyberpunk 2077 / CD Projekt RED

Компания CD Projekt Red официально сообщила о том, что ролевая игра Cyberpunk 2077 поступит в продажу 10 декабря этого года . Ранее релиз игры был запланирован на 19 ноября. Причиной переноса называется желание выпустить игру именно тогда, когда она будет 100% готова.

Польские разработчики принесли фанатам свои искренние извинения за перенос и отметили, что это правильное решение — игра станет только лучше. Что касается информации об отправке игры на золото: по словам девелоперов, прохождение сертификации или "получение золота" означает, что игра готова, может быть пройдена и в ней есть весь контент. Но это не значит, что они перестали работать над ней и поднимать планку качества. Все улучшения от разработчиков войдут в патч первого дня.

Cyberpunk 2077 / Twitter

Игру можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК.

В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;

В магазине GOG - 850 гривен;

В магазине Steam - 899 гривен;

В магазине EGS - 899 гривен.

Релиз свежеперенесенного Cyberpunk 2077 состоится 10 декабря 2020 года. В будущем игра также появится и на консолях следующего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X.

Ранее старший дизайнер уровней "Киберпанка" Майлз Тост (Miles Tost) прокомментировал информацию о вырезанном контенте из грядущего ролевого боевика.