Bethesda Softworks выпустила ролик к годовщине DOOM Eternal

Трейлер к годовщине DOOM Eternal / Bethesda

Компания Bethesda взяла небольшое интервью у известных в игровой (и не только) индустрии поклонников DOOM Eternal, поделившихся своими впечатлениями о культовой франшизе.

Но на этом новости не заканчиваются – исполнительный продюсер студии подтвердил, что второе DLC для игры, вышедшее совсем недавно, не станет последним обновлением в этом году.

Сюжетная арка Палача Рока, начавшаяся в 2016 году, закончилась в дополнении The Ancient Gods, Часть 2, но авторы подтвердили, что у них есть ещё много сюжетных зацепок для новых арок. Например, почему бы не поместить Палача Рока в ещё более фэнтезийный средневековый сеттинг или, наоборот, в далёкое будущее. На этом подробности заканчиваются, ждём новых обновлений.

Пока неизвестно, что планируют делать id Software, Bethesda и Microsoft с DOOM – вторую часть The Ancient Gods рекламировали чуть ли не как финал истории перезапуска 2016 года. Значит ли это, что в следующей DOOM нас ждёт совершенно новый протагонист? Можем только гадать. В течение года игру, кстати, должны выпустить на PS5 и Xbox Series.

А тем временем эпическое завершение саги Палача Рока и сражение с Тёмным Лордом уже ждёт игроков на ПК, PS4 и Xbox One. Для всех желающих ознакомиться с Doom Eternal: The Ancient Gods - Part Two доступны следующие предложения:

PS Store - 649 грн

Microsoft Store - 649 грн

Steam - 349 грн

Трейлер к годовщине DOOM Eternal

А для тех, кто предпочитает атмосферные адвенчуры крушению черепов, уже в этот чтеверг, 26 марта, ожидается премьера милого приключения It Takes Two за авторством Юсефа Фареса, создавшего A Way Out и Brothers: A Tale of Two Sons.

Игра рассказывает о Коди и Мэй, у которых за долгие годы замужества испортились отношения. Их дочь не хочет, чтобы родители расстались, и превращает их в кукол. Они попадают в волшебный мир, где им предстоит справиться с кризисом. Приключенческий платформер заточен исключительно под кооперативное прохождение, а каждый уровень будет уникальным и предложит игрокам новые игровые механики.