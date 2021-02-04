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Ремастер трилогии Mass Effect – раскрыты системные требования и коллекционное издание

4 февраля 2021, 15:00

Ремастер со всеми дополнениями выходит 14 мая на PC, PS4, Xbox One, PS5 и Xbox Series X.

Mass Effect
Ремастер Mass Effect - раскрыты системные требования и коллекционное издание / BioWare

Вслед за официальной презентацией обновлённой трилогию научно-фантастической серии Mass Effect, студия BioWare поделилась системными требованиями ремастера, которые оказались довольно скромными – хоть и ожидаемо выше, чем у оригиналов.

Игры, входящие в переиздание, будут работать через один лаунчер. Для запуска потребуется процессор Intel Core i5 3570 или AMD FX-8350, видеокарта NVIDIA GTX 760 или AMD Radeon 7970 и 8 GB оперативной памяти.

Для комфортной игры в Mass Effect Legendary Edition разработчики рекомендуют использовать компьютер с Intel Core i7-7700 или AMD Ryzen 7 3700X, NVIDIA GTX 1070 или Radeon Vega 56 и 16 ГБ ОЗУ. Помимо этого, система должна быть оснащена 8 ГБ оперативной памяти и 120 ГБ свободного места на диске.

Минимальные требования:

  • Процессор: Intel Core i5-3570 или AMD FX-8350.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 760 или AMD Radeon 7970 / R9280X.
  • Оперативная память: 8 ГБ.
  • Свободное пространство: 120 ГБ.

Рекомендуемые требования:

  • Процессор: Intel Core i7-7700 или AMD Ryzen 7 3700X.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon 7970 / R9280X.
  • Оперативная память: 16 ГБ.
  • Свободное пространство: 120 ГБ.

В фирменном магазине BioWare также появилось коллекционное издание переиздания за 150 долларов (4199 грн в пересчете), в которое войдёт полноразмерный шлем капитана Шепарда с LED-подсветкой и регулируемыми ремешками для головы. Самой игры в комплекте не будет.

Кроме того, издание Mass Effect Legendary Cache включает в себя:

  • Металлический кейс под диск;
  • Двусторонняя брошь со значком Ренегата и Парагона с разных сторон;
  • Письмо Шепарду от капитана Андерсона;
  • Два концепт-арта, напечатанных на холстах.

Напомним, что в комплекте Mass Effect: Legendary Edition будет идти вся оригинальная трилогия и её дополнения. Из технических подробностей игроков ждут: повышенное разрешение и частота кадров, переработанные модели персонажей, текстуры, улучшенные шейдеры и эффекты. Вся трилогия теперь запускается через единый клиент, а редактор персонажа будет общим.

Больше всего усилий у BioWare ушло на первую часть, релиз которой состоялся ни много ни мало 14 лет назад. Для неё, помимо улучшенной графики, заявлены повышенная детализация локаций, новые мини-игры и интерфейс, а сражения заметно поменяются – родоначальница серии была больше RPG, чем последующие две части. Это "скорректировали".

Mass Effect Legendary Edition можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. Для всех желающих ознакомиться с культовой трилогией доступны следующие предложения:

В PS Store игра будет стоить 2199 гривен.

Mass Effect: Legendary Edition - трейлер

Тем временем в BioWare команда опытных разработчиков трудится над новой часть Mass Effect, анонс которой состоялся в рамках церемонии награждения The Game Awards 2020.

У игры всё ещё нет даже примерной даты выхода, а ее разработка находится ещё на очень ранней стадии. Однако над проектом работает "команда ветеранов Bioware", что, безусловно, должно придать оптимизма фанатам франшизы.

Предположительно, действия новой части развернуться через несколько сотен лет после завершения третьей части, а каноном будет считаться выбор Шепарда "Уничтожение" – её последствия приводили к гибели синтетиков и технологий органиков. Релиз игры состоится в 2023-24 году для ПК и консолей нового поколения.

Mass Effect BioWare
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