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Что ждет мега-хитовый Payday 2 и стоит ли надеяться на продолжение серии

1 февраля 2021, 17:00

В новом апдейте Starbreeze и Overkill рассказали, что всё ещё ищут подходящего издателя для новой части Payday.

Starbreeze всё ещё ищет издателя для Payday 3 / Steam

Буквально на днях Starbreeze и студия OVERKILL Software опубликовали первый в этом году дневник разработчиков Payday 2, в рамках которого затронули тему разработки горячо ожидаемой третьей части.

Начали представители Starbreeze с положительной новости: количество членов Steam-сообщества Payday 2 превысило 7 млн человек. При этом только в январе число новых подписчиков достигло 100 тысяч.

По словам разработчиков, в данный момент компания все еще находится в поисках издателя, который сможет разделить их видение проекта. К сожалению, сделать это не так просто. Обе студии поблагодарили фанатом за поддержку и рассказали, что поддержка Payday 2 в 2021 году не прекратиться. Проект станет основным источником для Starbreeze и Overkill, за счет которого и будет создаваться третья часть.

В частности, уже сейчас в стенах студии ведется работа над созданием нового DLC для PayDay 2, которое отправит игроков в Сан-Франциско. Пока обе студии не готовы назвать даже примерных сроков выхода.

Шутер Payday 2 вышел ещё в 2013 году, но до сих пор не теряет популярность – даже спустя 8 лет разработчики из Overkill Software продолжают добавлять в него платный и бесплатный контент. Для тех, кто не знаком с данной серией, игра представляет собой напряженный эпизодический триллер, базирующийся на голливудских боевиках-аферах. Payday 2 предлагает игрокам огромное количество различных персонажей, каждый из которых имеет свои мотивы и историю, которая привела его на нелегкую дорожку грабежей и убийств.

Игру можно купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Трейлер Payday 2

Напомним, что уже завтра, 2-го числа, в другом мега-популярном командном шутере Apex Legends стартует уже восьмой по счету сезон, который будет носить название "Хаос", По слухам, в этот же день может состояться релиз версии игры для гибридной консоли Nintendo Switch, но EA пока не спешит раскрывать всех карт.

Помимо нового персонажа Уолли Фьюза сезон, который будет носить название "Хаос", добавит в игру винтовку 30-30 Repeater и масштабно обновит карту "Каньон Кингс", разрушенную в ходе прибытия Фьюза.

Steam PlayStation 4 Xbox One Payday
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