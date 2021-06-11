Cyberpunk 2077, Вальгалла и Sekiro – в Microsoft Store началась летняя распродажа игр

Распродажа продлится до 17 июня, а подписчики Xbox Live Gold в некоторых случаях получают самые выгодные предложения.
Компания Microsoft объявила о старте крупной распродажи Deals Unlocked в своём магазине. Распродажа продлится до 17 июня, а подписчики Xbox Live Gold в некоторых случаях получают самые выгодные предложения.
В акции, к примеру, участвуют Cyberpunk 2077, FIFA 21, Little Nightmares II, Assassin’s Creed Valhalla и Sekiro: Shadows Die Twice. Всего в распродаже участвует более 500 тайтлов – с полным списком можно ознакомиться здесь.
Летняя распродажа в Microsoft Store:
- Cyberpunk 2077 (-20%) — 1299 грн
- Assassin's Creed Valhalla Ultimate Edition (-30%) — 2275 грн
- Call of Duty: Black Ops Cold War - набор 'Два поколения' (-35%) — 1232 грн
- DOOM Eternal Deluxe Edition (-50%) — 1218 грн
- Crash Bandicoot 4: It’s About Time (-35%) — 1056 грн
- Sekiro: Shadows Die Twice GOTY Edition (-50%) — 812 грн
- Ghostrunner (-50%) — 406 грн
- Mortal Kombat 11 Ultimate (-40%) — 975 грн
- Little Nightmares II (-17%) — 674 грн
- It Takes Two (-25%) — 812 грн
- HITMAN 2 - Gold Edition (-85%) — 406 грн
- FIFA 21 Champions Edition Xbox One & Xbox Series X|S (-70%) — 731 грн
- Grand Theft Auto V: Premium Edition (-50%) — 406 грн
- Forza Horizon 4 Deluxe Edition (-50%) — 1219 грн
It Takes Two – одна из лучших кооперативных игр последних лет
Ранее на этой неделе магазин GOG развернул свою летнюю распродажу на больше чем 3,4 тысячи игр и дополнений к ним. Среди них есть и проверенная временем классика, и относительно новые игры.
Также не забывайте заглядывать в EGS, где на этой неделе раздают одну из самых интересных, умных и необычных игр этого поколения – экшен Control.