Cyberpunk 2077, Вальгалла и Sekiro – в Microsoft Store началась летняя распродажа игр

Летняя распродажа в Microsoft Store / Xbox

Компания Microsoft объявила о старте крупной распродажи Deals Unlocked в своём магазине. Распродажа продлится до 17 июня, а подписчики Xbox Live Gold в некоторых случаях получают самые выгодные предложения.

В акции, к примеру, участвуют Cyberpunk 2077, FIFA 21, Little Nightmares II, Assassin’s Creed Valhalla и Sekiro: Shadows Die Twice. Всего в распродаже участвует более 500 тайтлов – с полным списком можно ознакомиться здесь.

Летняя распродажа в Microsoft Store:

It Takes Two – одна из лучших кооперативных игр последних лет

Ранее на этой неделе магазин GOG развернул свою летнюю распродажу на больше чем 3,4 тысячи игр и дополнений к ним. Среди них есть и проверенная временем классика, и относительно новые игры.

Также не забывайте заглядывать в EGS, где на этой неделе раздают одну из самых интересных, умных и необычных игр этого поколения – экшен Control.