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"Days Gone 2 нужен": фанаты требуют от Sony выпустить продолжение игры

21 апреля 2021, 20:42

Петиция с просьбой дать шанс сиквелу Days Gone собрала почти 60 тыс. подписей и получила поддержку режиссёра игры.

Days Gone
Фанаты Days Gone потребовали у Sony продолжить отмененную игру / VGC

В последние несколько дней вокруг Days Gone собралась настоящая шумиха. Поклонники байкерского экшена после новостей об отмене продолжения организовали петицию, которая к текущему моменту собрала более 60 тысяч подписей.

Глава разработчиков первой части Джефф Росс, который ушёл из студии Sony Bend в декабре 2020 года, поблагодарил фанатов за поддержку: "Не имеет значения, как это закончится. Я просто хочу сказать спасибо за вашу любовь – это значит очень много для меня и членов команды".

Однако, сама компания пока не торопится запускать разработку второй части. По информации из расследования Джейсона Шрайера, Sony решила отказаться от возможного риска с разработкой сиквела Days Gone, потому что не была уверена, что этот риск оправдается во второй раз. Мы не знаем деталей внутренней кухни компании, но по информации из расследования Джейсона, Sony сомневались как раз таки из-за критиков, прохладно встретивших игру на релизе.

На запуске байкерский экшен оценили в 71 из 100 на Metacritic. Рядом, кстати, красуется пользовательский рейтинг в 8.3. Ругали за технические недостатки, ругали за проседающий темп развития сюжета, ругали за клише и стандартный открытый мир, а некоторые журналисты даже упрекнули игру за чрезмерное фокусирование на "белом" гетеросексуальном протагонисте, который пытается найти и спасти свою жену.

Однако, как это часто бывает, по прошествии времени игра стала получать все больше и больше народной любви. Разработчики из студии Bend пофиксили все баги и недочёты, подготовились к запуску нового поколения, их проект попадал на все крупные распродажи, в список PS Plus Collection и в недавнюю раздачу PS Plus.

Теперь же игру ждут на ПК – уже в следующем месяце, 18 мая, байкерский зомби-экшен доедет до Steam и EGS. Компьютерная версия будет поддерживать ультраширокие мониторы, повышенную дальность прорисовки и фоторежим с супер-разрешением.

Days Gone - трейлер ПК-версии

А для тех, кто пропустил, ранее в этом месяце состоялся релиз режиссерской версии одной из лучших игр последних лет Disco Elysium. В финальную версию игры добавили новые локации, персонажи и дополнительный сюжетный контент на 150 тысяч слов, а также дублированные диалоги на русский язык.

Все владельцы стандартного издания получат The Final Cut абсолютно бесплатно.

Sony Steam PlayStation 4 Days Gone
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