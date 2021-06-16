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Для кооперативного шутера Payday 2 вышло дополнение с украинским заключенным

16 июня 2021, 19:44

DLC стоит 129 грн.

Для Payday 2 вышло новое дополнение / Overkill

Студия Overkill выпустила очередную операцию Payday 2 – в ней банде предстоит спасти своего друга с Украины (Влада), которого поймали и начали допрашивать из-за недавней кражи у триады "Золотой кинжал".

Как обычно, у геймеров будет возможность пройти ограбление как скрытным путём, так и в открытую. Этап предварительного планирования гибкий, поэтому тактику можно менять по ходу дела.

В магазине цифровой дистрибуции Steam за дополнение просят 129 грн. Вдобавок разработчики выпустили платный косметический набор Guardians Tailor. В него входят 4 маски, 2 костюма с 4 раскрасками и 2 пары перчаток. Его оценили в 59 грн.

Напомним, кооперативный симулятор ограблений Payday 2 вышел еще в 2013 году, но до сих пор не теряет популярность – даже спустя 8 лет разработчики активно продолжают добавлять в него платный и бесплатный контент.

Payday 2 представляет собой напряженный эпизодический триллер, базирующийся на голливудских боевиках-аферах. Шутер предлагает игрокам огромное количество различных персонажей, каждый из которых имеет свои мотивы и историю, которая привела его на нелегкую дорожку грабежей и убийств. Игру можно купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК.

Payday
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