Starbreeze нашла способ спасти Payday 3, но придется подождать

Payday 3 выйдет в 2023 году

Payday 3 анонсировали ещё в 2016 году, и с тех пор об игре почти ничего не было известно. Первый скриншот появился в конце 2020-го, а теперь Eurogamer сообщил, что игра уже получила на разработку и маркетинг 50 миллионов евро.

Часть этой суммы покроет создание контента после релиза. Издателем выступит Koch Media, по срокам пока что можно сказать, что релиз ожидается к 2023 году. Права на франшизу Payday остаются у Starbreeze.

Payday 3 переживал сложную судьбу, во многом из-за чего разработчикам пришлось вернуться к активной поддержке второй части – теперь для неё выпускают довольно много свежего контента. В частности, на днях состоялся релиз дополнения Dragon Pack, в котором банде игроков потребуется отправиться в Китай-город в Сан-Франциско, чтобы ограбить триад из "Золотого кинжала", украв статую золотого дракона.

Кроме того, все игроки бесплатно получат новый цвет для оружия и комплект одежды "Бомбер дракона" – цена самого дополнения составляет 129 грн в Steam.

Шутер Payday 2 вышел ещё в 2013 году, но до сих пор не теряет популярность – даже спустя 8 лет разработчики продолжают добавлять в него платный и бесплатный контент. Для тех, кто не знаком с данной серией, игра представляет собой напряженный эпизодический триллер, базирующийся на голливудских боевиках-аферах.

Payday 2 предлагает игрокам огромное количество различных персонажей, каждый из которых имеет свои мотивы и историю, которая привела его на нелегкую дорожку грабежей и убийств. Игру можно купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК.