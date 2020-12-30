УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Эксперты назвали самые распространенные способы заражения устройств

30 декабря 2020, 18:37

Фишинговые атаки, мошеннические веб-сайты и программы, зараженные USB-накопители и вредоносные торренты - наиболее часто встречающиеся угрозы интернет-пользователей.

Хакеры, вирус, компьютеры, кибератака
Reuters

Специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения, эксперта в области киберзащиты – компании ESET рассказали о самых распространенных способах заражения устройств, с которыми ежедневно сталкиваются интернет-пользователи.

"Хотя о различных типах киберугроз слышали почти все, о способах инфицирования компьютеров, смартфонов и планшетов знают немногие. Поэтому специалисты ESET подготовили список самых распространенных тактик, которые используют киберпреступники для заражения устройств жертв вредоносным программным обеспечением", - сообщают в компании ESET.

Фишинговие сообщения

По данным ESET, как правило, основной целью фишинговых электронных писем является выманивание такой конфиденциальной информации, как данные для доступа к различным службам, код подтверждения (последние три цифры на обратной стороне платежной карты) или PIN-код. Маскируясь под сообщения от известных организаций, такие письма содержат вложения или ссылки, нажатие на которые приведет к заражению устройства вредоносным программным обеспечением.

"Поэтому всегда целесообразно не просто просматривать полученную почту, а и обращать внимание на наличие таких признаков мошенничества, как подозрительные домены, орфографические ошибки, призыв к срочным действиям или просьба предоставитьконфиденциальную информацию", - советуют специалисты по кибербезопасности.

Мошеннические веб-сайты

Следующим популярным способом распространения вредоносных программ является создание киберпреступниками поддельных веб-сайтов известных брендов или организаций. Злоумышленники регистрируют мошеннические веб-страницы, доменное имя которых похоже на домен организации с некоторыми незначительными отличиями, например, добавлением буквы, символа или даже целого слова. Цель таких сайтов – заставить жертв нажать на ссылку, после чего на устройства загрузится вредоносное программное обеспечение.

"Чтобы избежать заражения такими угрозами, всегда ищите официальный домен, введя его название в поисковой системе или вручную в адресную строку. Кроме этого, от подобных интернет-угроз защитит надежное антивирусное решение, которое заблокирует доступ к известным вредоносным веб-сайтам", - отмечают в ESET.

USB-накопители

В компании добавляют, что внешние накопители являются популярным способом хранения и обмена файлами, поэтому часто используется как вектор распространения вредоносных программ. Например, злоумышленники могут использовать метод "случайно потерянного накопителя", который рассчитывает на подключение пользователем найденной флешки к компьютеру. При этом, на таком сменном носителе могут быть программы для считывания нажатий клавиатуры или программы-вымогатели, которые после подключения USB-накопителя инфицируют устройство.

"Чтобы минимизировать этот риск, следует использовать надежное и современное решение для защиты, которое сканирует любой внешний носитель, подключенный к устройству, и предупреждает о подозрительных объектах", - предупреждают в ESET.

Обмен данными и торренты

Следующим популярным способом заражения, согласно данным ESET, являются вредоносные торренты. Несмотря на то, что в течение многих лет торренты получили репутацию ресурсов для незаконной загрузки приложений и игр, их используют и киберпреступники, которые использовали протокол BitTorrent и сеть Tor для распространения KryptoCibule, программы для похищения криптовалюты.

Чтобы минимизировать вероятность разработчики используют для распространения программного обеспечения с открытым кодом, и музыканты для распространения своих песен. Кроме этого, торренты также являются инструментом в руках киберпреступников, которые могут размещать на этих ресурсах файлы с вредоносным кодом.

Недавно исследователи ESET обнаружили активность заражения, следует использовать надежную виртуальную частную сеть (VPN) для шифрования своего трафика. Тогда как от распространенных угроз, включая вирусы или другое вредоносное программное обеспечение, защитит современное решение по безопасности.

Компрометация безопасных программ

Следующий способ заражения - компрометация легитимных программ киберпреступниками. Во время этих атак злоумышленники добавляют вредоносное программное обеспечение непосредственно в безопасное приложение.

Одним из таких примеров, согласно информации ESET, является инцидент с инструментом CCleaner, предназначенным для очистки компьютера от нежелательных файлов. Киберпреступники добавили в эту безопасную программу вредоносный код для кражи данных пользователей. Учитывая надежность приложения, жертвы не подозревали об угрозе и дополнительно не проверяли программу.

"Поэтому следует быть осторожным при загрузке любых программ, даже тех, которым вы доверяете. Для дополнительной защиты от таких угроз используйте надежное антивирусное решение и регулярно обновляйте свои программы. Исправления, как правило, устраняют любые уязвимости, найденные в приложениях", - отмечают эксперты в области киберзащиты.

Рекламное программное обеспечение

Несмотря на то, что объявления являются источником дохода для ресурсов, иногда такая реклама может содержать различные типы вредоносного программного обеспечения. В таком случае нажатие на эти объявления приведет к загрузке угрозы на устройство. Некоторые рекламные сообщения даже используют тактику запугивания, сообщая пользователям об инфицировании компьютера и предлагая решение для его очистки.

Ограничить показ объявлений не посещенных сайтах можно с помощью использования инструментов для блокировки рекламы в браузере.

Фальшивые программы

Также специалисты по кибербезопасности предупреждают интернет-пользователей об опасностях использования фальшивых программ. Эти программы, как правило, пытаются обманом заставить жертву загрузить их на устройства. Они могут маскироваться под инструменты для контроля физической активности, приложения для криптовалюты или даже программы для отслеживания распространения COVID-19. Однако, вместо обещанных услуг фальшивые программы инфицируют устройства различными видами вредоносного программного обеспечения, такими как программы-вымогатели, угрозы для шпионажа или считывания нажатий клавиатуры.

Чтобы избежать загрузки таких угроз, следует выбирать приложения только от надежных разработчиков с проверенным функционалом и хорошими отзывами. Также своевременные обновленияпрограмм защитят от вредоносного кода, который пытается использовать уязвимости в неактуальных версиях установленных приложений и операционных систем.

"Несмотря на то, что перечень стратегий, которые используют киберпреступники для инфицирования устройств пользователей, значительно больший, для защиты от этих угроз придерживайтесь рекомендаций по безопасности, основой которых является использование надежных антивирусных решений и регулярное применение актуальных исправлений для всех программ", - подытожили в ESET.

Как сообщалось, в Украине ежедневно фиксируется около 300 тыс. новых киберугроз для информационной безопасности. При этом, найти хакеров-злоумышленников крайне сложно, компаниям остается лишь проводить ежеминутные мониторинги на предмет выявления киберугроз с целью их дальнейшего блокирования.

Компания ESET – ведущий разработчик решений в области компьютерной безопасности и эксперт в сфере IТ-безопасности. Компания была основана в 1992 году в Словакии и на сегодня представлена более, чем в 180 странах мира.

Сейчас вы просматриваете новость «Эксперты назвали самые распространенные способы заражения устройств». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Встречайте Xiaomi Mi 11 – первое устройство на топовом процессоре Snapdragon 888Встречайте Xiaomi Mi 11 – первое устройство на топовом процессоре Snapdragon 888 Избавляемся от назойливых: как отключить звонки с незнакомых номеровИзбавляемся от назойливых: как отключить звонки с незнакомых номеров Все про ключ безопасности сети Wi-Fi – что это и как его узнатьВсе про ключ безопасности сети Wi-Fi – что это и как его узнать Пользователи сервиса EGS начали сообщать о странном поведении процессоров AMD: что известноПользователи сервиса EGS начали сообщать о странном поведении процессоров AMD: что известно DroidCam – как всего за несколько минут превратить свой смартфон в веб-камеруDroidCam – как всего за несколько минут превратить свой смартфон в веб-камеру
Следующий материал

Последние новости

18:38
Компания Rockstar Games отказалась от многоожидаемого продолжения в пользу GTA 6: что известно
18:37
Эксперты назвали самые распространенные способы заражения устройств
18:14
Шмыгаль рассказал, когда вакцины от COVID-19 приедет в Украину Видео
18:12
Удар локдауна по COVID-19: появился прогноз по заболеваемости после праздников в Украине Видео
18:00
В чем встречать Новый год 2021, чтобы задобрить Быка: фото Фото Видео
Реклама
17:59
Депутат выступила против запрета георгиевской ленты в Украине Видео
17:38
Звезда новогоднего стола: оливье классический и оригинальные рецепты
17:30
Гороскоп на 31 декабря для всех: любовный улов, сюрпризы и жизненные реформы Видео
17:28
Политолог рассказал, что стоит за "победным" рейтингом ОПЗЖ
17:26
Мисс Украина сломала корону после конкурса
17:26
Халява от CD Projekt Red – в сервисе GOG бесплатно раздают украинский шутер Metro: Last Light
17:25
Когда закончится пандемия коронавируса: врач сделал важное заявление Видео
17:18
В МИД раскрыли планы по поездке Зеленского на инаугурацию Байдена Видео
16:55
Новогодний салат Гнездо глухаря: разные варианты красивого блюда Видео
16:53
​Синоптик рассказала, где в Украине ударит мороз на Рождество Видео
16:41
В России разразились угрозами из-за заявления Кулебы по Крыму Видео
16:39
Астролог назвала угрозы первых дней 2021-го: чего опасаться Видео
16:37
В Харькове депутаты решили увековечить память Кернеса Видео
16:33
В Сеть слили поздравление с Новым годом сына Меган Маркл - ролик стал вирусным Видео
16:30
Авторы Apex Legends подготовили сюрприз фанатам в честь грядущих новогодних праздников Видео
Реклама
16:15
Супрун проиллюстрировала снимком полуголого Зеленского свой пост о здравом смысле Видео
16:00
Самые модные прически на Новый год 2021, чтобы сиять - фото Фото Видео
15:42
Арест жилья, штрафы и запрет на выезд из страны: как в Раде планируют взыскание долгов за коммуналку Видео
15:34
Супермен и Лоис - дата выхода, трейлер и список актеров сериала Видео
15:19
Отстранение Тупицкого: КСУ ответил на указ Зеленского и выдвинул обвинения Видео
15:02
В чем встречать 2021 год: астролог назвала идеальный вариант Видео
15:00
Раскрыты новые подробности о совместном проекте создателей Dark Souls и автора Игры престолов
14:48
Стало известно число доз вакцины от COVID-19, которые Польша передаст Украине Видео
14:47
Голос країни 2021 - назвали всех звезд со слепых прослушиваний Видео
14:35
В Киеве объявили о подорожании воды: какие города на очереди Видео
14:24
Поможет сбросить вес и "разогнать" метаболизм: врач назвал напиток Видео
14:10
Чтобы учили географию: депутатам Госдумы РФ выслали шоколад с картой Казахстана
14:07
Вакцинация украинцев от COVID-19: Минздрав подписал контракт с китайской компанией Видео
14:05
Сын Чапкиса сообщил о состоянии знаменитого хореографа Видео
14:00
Избавляемся от назойливых: как отключить звонки с незнакомых номеров
13:58
В КСУ рассказали, как обошли запрет из Офиса президента из-за отстранения Тупицкого Видео
13:57
Лукашенко рассказал, кто заставит его уйти с поста президента Беларуси Видео
13:44
Названы признаки слабого иммунитета Видео
13:19
Отстранение Тупицкого: у Зеленского разнесли ответный ход КСУ Видео
13:17
Как записаться к врачу в helsi.me – регистрация и пошаговая инструкция Видео
Реклама
13:07
Полина Гагарина не может вывозить дочь за границу
13:00
Новый год 2021: все, что надо знать – от примет до гороскопа Видео
12:59
Новогодний дождь: какой будет погода в Украине 31 декабря и 1 января Видео
12:42
В Раде рассказали о стоимости вакцины от COVID-19 и назвали число бесплатных прививок Видео
12:15
У ребенка или взрослого температура: когда ехать в больницу Видео
12:12
Гороскоп для всех на 30 декабря: названы денежные пруны Видео
12:00
Світське життя 2020 - что показали в Спецвыпуске 26-12-2020 Видео
11:59
"Он уже не главный": эксперт оценил сценарий отставки Зеленского Видео
11:39
Кто получит шанс пройти в Раду: опубликован свежий рейтинг партий Видео
11:37
Зеленский теряет популярность: появился соцрейтинг на президентские выборы Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять