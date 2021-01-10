Гендиректор Tesla Илон Маск одним твитом сделал никому не известную компанию богатой

Илон Маск посоветовал пользоваться мессенджером Signal / The Forbes

Изменения в политике конфиденциальности мессенджера WhatsApp, которые позволят передавать личные данные пользователей в Facebook, оставили неравнодушным не только Павла Дурова.

На днях гендиректор Tesla Илон Маск написал короткий твит: "Use Signal". На фоне этих двух событий мессенджер Signal с собственным алгоритмом сквозного шифрования зафиксировал активный прирост новых пользователей, который даже вызвал нагрузку – некоторые люди столкнулись с задержкой при верификации телефонного номера при регистрации.

После роста популярности мессенджера инвесторы ринулись покупать акции Signal – 7 января они выросли на 527 %, а через день – ещё на 91 %. Стоимость за бумагу увеличилась с 60 центов до 7,19 доллара США. Рыночная капитализация компании выросла с $55 миллионов до $660 миллионов.

Но самое забавное здесь то, что инвесторы перепутали популярное приложение с малоизвестной маленькой фирмой с похожим названием Signal Advance, которая никакого отношения к мессенджеру она не имеет. Об этом сообщили сами разработчики.

Signal что это

Signal – это стремительно набирающий популярность мессенджер, главной особенностью которого является полноценная защищённость всей пересылаемой информации с помощью сквозного шифрования. Доказано, что данный мессенджер не собирает метаданных о своих пользователях – информацию, которая необходима разработчикам для анализа интересующих тем среди пользователей.

Также мессенджер позволяет пользователям автоматически размыть лица людей на фотографиях, чтобы защитить их личности.

Скачать Signal на iOS & Android.

Ранее Apple и Amazon присоединились к Google и объявили о блокировке в своих магазинах приложения Parler.

Parler – социальная сеть, популярная среди консервативных пользователей, в частности сторонников Дональда Трампа. Она была основана в 2018 году. Авторы описывают свой продукт как "социальную сеть со свободой слова, где вы можете свободно говорить и открыто выражать свое мнение".