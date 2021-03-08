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Геймер пообещал ежедневно убивать главбоса Sekiro до релиза Elder Ring

8 марта 2021, 20:30

Раз в сутки он выкладывает на форуме Reddit ролик с записью нового боя.

Sekiro: Shadows Die Twice
Кадр из Sekiro: Shadows Die Twice / FromSoftware

Поклонник игр FromSoftware под ником Atijohn пообещал ежедневно убивать финального босса в Sekiro: Shadows Die Twice до тех пор, пока Elden Ring не выйдет в релиз. Для подтверждения своих слов он выкладывает на Reddit ролики с убийством Иссина.

Он смог одолеть его уже 14 раз, дополнительно усложняя бой. Так, он не использовал лечение и сражался без амулета Куро – поэтому герой получал больше урона, а у врагов был выше уровень здоровья. Он победил босса уже 14 раз, и сколько раз ему ещё предстоит, большой вопрос.

После релиза Elden Ring Atijohn пообещал одолеть финального босса с закрытыми глазами. Он рассказал, что уже начал подготовку. До этого другой игрок, ожидающий Elden Ring, решил сдавать кровь каждые восемь недель. Мужчина заявил, что не перестанет заниматься этим, пока игра не попадет на прилавки магазинов.

Что же касается самой игры, то о ней не было слышно с момента анонса на E3 2019. Единственным напоминанием об игре был опубликованный фрагмент геймплейного трейлера, который, по слухам, должны показать на конференции Microsoft в конце этого месяца. Дата выхода Elden Ring по-прежнему держится в тайне, но, скорее всего, выход в этом году маловероятен.

Трейлер Elder Ring

Напомним, что Elden Ring – это новая амбициозная ролевая игра FromSoftware, мир которой помогал формировать автор "Песни льда и пламени" Джордж Р. Р. Мартин. Проект представляет собой action/RPG от третьего лица с большим количеством разнообразного вооружения, предметов и способов сражаться с врагами – даже большим, чем в серии Souls. Хотя игра и не имеет прямой связи с этой серией, с точки зрения игрового процесса она в большой степени основана на Dark Souls.

Нам еще предстоит увидеть игровой процесс Elden Ring, но можно не сомневаться, что From Software остались верны своим идеалам, поэтому никаких поблажек для геймеров предусмотрено не будет – им придется обучаться на практике, сражаясь с врагами и подмечая их сильные и слабые стороны.

Elden Ring
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