Один из самых успешных эксклюзивов PS4 получит сиквел — СМИ

Ghost of Tsushima / Sucker Punch

Sucker Punch, возможно, уже заняты сиквелом Ghost of Tsushima— на сайте разработчиков появилась новая вакансия сценариста, который будет писать диалоги персонажей для конкретной эпохи времени. Кроме того, от кандидата требуется опыт работы с AAA-играми в открытом мире.

Всё это идеально соответствует Ghost of Tsushima — AAA-игре в открытом мире в сеттинге феодальной Японии с множеством диалогов.

Sucker Punch / Job Title

Учитывая тот факт, что Ghost of Tsushima стала самой продаваемой новой IP за весь жизненный цикл Playstation 4, было логично предположить, что новая игра в серии не заставит себя долго ждать.

Напомним, что ранее на этой неделе состоялся релиз бесплатного дополнения для игры под названием Legends — это мультиплеерный режим для кооперативного прохождения разных заданий и рейдов.

Ghost of Tsushima вышла 17 июля 2020 года эксклюзивно для PlayStation 4. Игра рассказывает о пути Дзина Сакая — самурая, противостоящего захвату острова Цусима монголами. Средний бал игры, по данным Opencritic, составляет 85/100.

Ранее в сети появилась возможная дата релиза новой части God of War.