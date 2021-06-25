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Групповые видеозвонки стали доступны в Telegram в рамках свежего обновления

25 июня 2021, 17:13

Также завезли анимированные фоны, новые анимированные эмодзи и анимации при отправке сообщений.

Telegram
Вышел Telegram версии 7.8 / Telegram.org

Мессенджер Telegram обновился до версии 7.8 на Android, iOS и macOS и до версии 2.8 на десктопной версии. Завезли анимированные фоны, новые анимированные эмодзи и анимации при отправке сообщений.

Кроме того, можно включить видеотранcляцию с камеры или изображения с экрана в голосовом чате любой группы. Это позволит использовать голосовые чаты для онлайн-уроков, деловых встреч или семейных собраний. Все подробности ниже.

Групповые видеозвонки

В Telegram появилась возможность мгновенно превратить голосовой чат в любой группе в видеоконференцию – достаточно, чтобы любой из участников включил видеорежим, нажав на значок камеры. Любую из видеотрансляций можно развернуть на полный экран, нажав на неё. Вы также можете закрепить видео от того или иного собеседника, чтобы камера не переключалась на новых участников, когда они входят в чат.

  • Чтобы запустить конференцию, выберите "Голосовой чат" в меню ⋮ в профиле любой группы, в которой являетесь администратором. Для пользователей iOS кнопка "Голосовой чат" доступна прямо из профиля группы.

Как и раньше, в голосовом режиме без видео можно разговаривать с неограниченным числом собеседников. Режим видеоконференций в данный момент доступен первым 30 участникам, подключившимся к чату. Этот лимит скоро будет увеличен, чтобы пользователи Telegram могли транслировать лекции, игровые стримы, фестивали и т.д.

Трансляция экрана

Можно транслировать не только видео с задней или фронтальной камеры устройства, но и изображение с экрана – или использовать и то, и другое параллельно.

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  • Чтобы включить трансляцию экрана, нажмите на ⋮ или ⋯ в настройках голосового чата.

Настройки шумоподавления

В новой версии улучшено шумоподавление. При необходимости шумоподавление можно отключить в настройках голосового чата.

Поддержка планшетов и компьютеров

Интерфейс групповых звонков оптимизирован для больших экранов ноутбуков и компьютеров, а также планшетов – как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Кнопка в правом верхнем углу разворачивает боковую панель, позволяющую просматривать видеотрансляции и список участников на одном экране.

На компьютере голосовой чат открывается в отдельном окне – это даёт возможность без проблем переписываться в чатах, продолжая смотреть видеоконференцию. При трансляции экрана через приложения Telegram для компьютеров можно показать изображение как всего рабочего стола целиком, так и только из выбранной программы.

Если пользователь смотрит видеоконференцию с компьютера, каждый раз, когда кто-нибудь из участников запустит трансляцию экрана, этот видеопоток будет автоматически закреплён – что удобно для рабочих совещаний и презентаций, пояснили в Telegram.

Кроме групповых видеозвонков в Telegram появились анимированные фоны для чатов, анимации при отправке сообщений, кнопка меню у ботов, новые возможности для импорта стикеров, подсказки об актуальности данных и другие.

Telegram
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