Игра по мотивам "Аватара" от Ubisoft обзавелась новыми подробностями

Кадр из Avatar: Frontiers of Pandora / Ubisoft

Разработчики из студии Massive Entertainment, принадлежащей Ubisoft, немного рассказали о Avatar: Frontiers of Pandora – засветившемся на Е3 2011 экшене в открытом мире по мотивам киновселенной Джеймса Кэмерона.

В игре используется революционный движок Snowdrop, на котором создавался The Division, но для "Аватара" движок улучшили. Massive понадобилось создать инопланетный мир Пандоры, в котором передвигаться можно не только по земле, в лесах, но и в воздухе. Поэтому разработчикам пришлось существенно обновить технологии.

При помощи продвинутой технологии разработчики использовали систему микродетализации, которая позволила показывать в кадре тысячи объектов и сделать окружающий мир более разнообразным. Некоторые из этих объектов были расставлены с помощью автоматического размещения.

Благодаря новым функциям движка игрок будет напрямую влиять на окружающий мир. Например, если игрок заденет ветку растения, оно пошевелится. А для неигровых персонажей (NPC) создали специальную систему, которая позволяет им понимать мир – реагировать на погоду, время суток и прогресс игрока.

Детали Avatar: Frontiers of Pandora

Игра от авторов The Division выйдет в 2022 году только на текущем поколении консолей и ПК, а также на облачных сервисах. Ubisoft анонсировала игру по "Аватару" ещё в марте 2017 году, однако с тех пор об игре почти не было слышно.

Для Ubisoft, к слову, игра по "Аватару" – уже второй крупный проект по известной кинофраншизе. В стенах студии также ведется работа над новой частью во вселенной "Звёздных войн". Это будет первый с 2012 года проект по вселенной далекой-далекой галактики не от Electronic Arts.