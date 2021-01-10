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Microsoft выпустила новую сборку Windows 10 с интересными нововведениями

10 января 2021, 19:15
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Компания показала новое оформление панели управления W10 – на ней появится специальная кнопка для виджетов.

Вышла новая сборка Windows 10 / Microsoft

Компания Microsoft выпустила новую сборку операционной системы Windows 10 с номером 21286 для участников программы Windows Insider, которая содержит в себе ряд интересных нововведений и улучшений.

В частности, у пользователей появилась лента новостей на панели задач – теперь вам не нужно запускать браузер или приложение, чтобы получать информацию о погоде, новостях, результатах спортивных соревнований и многом другом. Её можно настроить под себя при помощи опции "Больше подобных сюжетов" или, наоборот, "Меньше подобных сюжетов".

Microsoft выделяет следующие ключевые особенности новой сборки:

  • Будьте в курсе событий благодаря доступу к более чем 4500 источникам новостей и картам погоды в реальном времени. При выборе статьи открывается удобный вид для чтения;
  • Персонализируйте ленту, "рассказывая" Microsoft истории, которые вам нравятся или не нравятся. Microsoft обещает, что ее алгоритм станет лучше предоставлять интересные истории, если эта функция будет использоваться регулярно;
  • Все в руках пользователей – можно отключить функцию двумя щелчками мыши.

Кроме того, в сборке имеется параметр, который позволит выполнить любую команду Linux при запуске WSL. Скачать образ можно на официальном сайте, но нужно быть участником программы Windows Insider.

Windows 10 сборка 21286 / Microsoft

Ранее стало известно о планах компании, связанных с полным отказом от паролей в своей продукции. Ожидается, что все клиенты Microsoft смогут перестать их использовать уже в 2021-ом.

Команда MISA (Ассоциация интеллектуальной безопасности Microsoft) совместно с другими партнёрами запустят портал регистрации, где все пользователи смогут управлять своими учётными данными без пароля. Компания надеется, что большинство пользователей перейдёт на технологию беспарольной аутентификации в 2021 году: "Пока пароли существуют, их можно украсть. Так давайте уберём их вовсе?", – говорит Microsoft.

Подробностей о проекте мало, известно лишь что он будет своего рода менеджером паролей. Кроме того, совсем скоро специалисты Microsoft смогут показать свои наработки по созданию новых программных интерфейсов и пользовательских приложений (или порталов) для работы с аппаратными FIDO-ключами.

Microsoft Windows Windows 10
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