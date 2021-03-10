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Миллионы ПК на процессорах Intel оказались под угрозой

10 марта 2021, 13:55

Под угрозой все процессоры на архитектуре Skylake, то есть с 6-ого по 10-ое поколение Intel.

Intel
В процессорах Intel нашли серьёзную уязвимость / Intel

Группа учёных из Университета Иллинойса обнаружила опасную брешь в процессорах на архитектуре Intel Skylake и Coffee Lake, которая позволяет красть конфиденциальные данные через кольцевую шину (Ring Interconnect) процессоров Intel.

Как говорится в отчете, речь идёт о миллионах ПК на процессорах с 6-ого по 10-ое поколение.

Что известно

В процессорах Intel кольцевая шина обеспечивает внутрипроцессную связь между ядрами, кэшем, графическим блоком и северным мостом. Техника основана на том, что кольцевая шина имеет низкую пропускную способность, из-за чего операции с памятью в одном процессе вызывают задержки в остальных процессах.

Это, в свою очередь, может позволить злоумышленнику осуществлять генерацию нагрузки определённого типа, что позволяет им понять, какие процессы сейчас выполняются на основе данных о задержках. Таким образом экспертам удалось заполучить информацию об отдельных битах ключей шифрования протоколов RSA и EdDSA, которые уязвимы к атакам по сторонним каналам. Кроме того, изучая задержки при нажатии различных клавиш на клавиатуре, можно проанализировать вводимые с неё данные, к примеру, пароли и персональные данные.

На данный момент в Intel пока никак не прокомментировали проблему. Скорее всего, уязвимость будет устранена с одним из ближайших обновлений. Стоит отметить, что несколькими годами ранее в процессорах Intel нашли уязвимости Meltdown и Spectre, которые позволяли получать доступ к личным данным пользователей – эти бреши затронули более 90% процессоров. Их устранили в 2018 году.

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Месяцем ранее Intel запустила рекламную кампанию Go PC ("Перейди на ПК"), в которой активно высмеивает недостатки Mac, доказывая преимущество своих чипов над продукцией соперника.

Предположительно, это была запоздалая ответочка на кампанию Apple из 2000-х – тогда у них выходили ролики со слоганом Get a Mac ("Купи Mac") и двумя актёрами: старый и неуклюжий изображал ПК, а весь такой модный, молодёжный и простой играл Mac, показывая, что Mac намного проще и современнее.

Apple хакеры Microsoft Intel
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