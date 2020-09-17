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Названы цены PlayStation 5 в Украине и дата старта продаж

17 сентября 2020, 19:03

Главред узнал, сколько будет стоить PlayStation 5 в Украине, когда его можно купить и главные характеристики консоли.

Sony PlayStation 5 - цена в Украине и когда можно купить
Sony PlayStation 5 - цена в Украине и когда можно купить / IXBT

Sony PlayStation 5 официально объявила цены в Украине. Купить PlayStation 5 в Киеве и других городах Украины можно будет уже с 19 ноября.

На неделю раньше оценить новинку смогут игроманы США, Австралии, Канады, Японии Мексики, Новой Зеландии и Южной Кореи.

Sony PlayStation 5 – цена в Украине

Как сообщила Главреду пресс-служба компании, цена PlayStation 5 на украинском рынке – 12999 грн, а PlayStation 5 с дисководом Ultra HD Blu-ray – 15999 грн.

Читайте такжеНовые Apple Watch и Ipad: компания Apple представила новинки годаТакже будет доступна линейка аксессуаров по следующим ценам:

  • гарнитура PULSE 3D с поддержкой 3D-звука и двумя шумопригничувальнимы микрофонами – 2999 грн;
  • беспроводной контроллер DualSense – 2099 грн;
  • HD камера с двумя объективами 1080p, предназначена для записи геймеров и их эпичных игровых моментов – 1799 грн;
  • зарядная станция для зарядки двух беспроводных геймпадов DualSense – 899 грн;
  • Media Remote (пульт управления) для навигации по фильмам и стриминговым сервисам – 899 грн.
Sony PlayStation 5 - цена в Украине и когда можно купить
Sony PlayStation 5 - цена в Украине и когда можно купить / Пресс-служба компании

Sony PlayStation 5 – игры

На время запуска PlayStation 5 эксклюзивы для консоли от SIE Worldwide Studios будут стоить от 1699 грн до 2999 грн. В частности:

  • Destruction AllStars (Lucid Games/XDEV) — 2299 грн;
  • Demon’s Souls (Bluepoint Games/Japan Studio) — 2299 грн;
  • Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition (Insomniac Games) — 2299 грн;
  • Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games) —1999 грн;
  • Sackboy A Big Adventure (Sumo Digital/XDEV) — 1699 грн.

PlayStation 5 – характеристики

Обе модели PS5 получили один и тот же специальный процессор со встроенными центральным и графическим процессорами для графики в качестве до 4K, а также сверхскоростной SSD с интегрированным модулем I/O.

Процессор – 8-ядерный x86-64 AMD Ryzen Zen 2.

Графический процессор – AMD Radeon RDNA 2, частота до 2.23 ГГц (10.3 ТФлопс).

Память – GDDR6 16 ГБ, до 448 ГБ/с.

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PlayStation 5 – презентация

Sony PlayStation 5 консольные игры
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