Не спешите с покупкой – Apple работает над удешевлённой версией AirPods Max

Apple работает над более дешёвыми AirPods Max/ Apple

По данным инсайдера LeaksApplePro, известного точными "сливами" о будущих продуктах Apple, американская корпорация намерена выпустить менее дорогую версию полноразмерных наушников AirPods Max.

Ожидается, что грядущая модель может стоить порядка 350 долларов или чуть более 9999 грн. С такой ценой удешевлённая версия AirPods Max сможет составить конкуренцию популярными моделями типа Sony WH-1000XM4 и Bose QuietComfort 35 II.

Компания планирует внести некоторые изменения для удешевления наушников – в частности, оголовье из нержавеющей стали и ушные чашки из анодированного алюминия заменят пластиком. Это решит не только проблему дороговизны, но и вопрос веса, так как оригинальная версия AirPods Max из-за своих материалов кажется довольно увесистой. При этом грядущая новинка все так же будет обладать всеми ключевыми функциями: активное шумоподавление, пространственный звук и 20-часовую автономность.

Напомним, первые полноразмерные наушники Apple анонсировали 8 декабря 2020 года, а их фактические продажи в Украине стартовали 25-го числа. Новинка является первыми наушниками компании закрытого типа. Как говорится в официальном описании продукта, благодаря данной конструкции и чипу H1, они способны выполнять до 9 миллиардов операций в секунду и обеспечивать "революционное качество звука".

Все элементы AirPods Max, от амбушюров до оголовья, спроектированы таким образом, чтобы наушники оптимально прилегали к голове любой формы. Благодаря этому достигается невероятное качество и богатство звука. Амбушюры из акустически оптимизированного пеноматериала с эффектом памяти мягко закрывают ушную раковину, обеспечивая качественную звукоизоляцию и создавая основу для потрясающего звука.

AirPods Max поставляются с мягким чехлом Smart Case, в котором они автоматически переходят в режим сверхнизкого энергопотребления. Наушники, как и чехол для них, доступны в синем, белом, черном, зеленом и красном цветах.

Ранее в Сети появились первые подробности о новом iPhone 13. По информации источников, в 2021 году Apple представит четыре флагманских смартфона, как и в этому году: iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и Pro Max.

Сообщается, что все устройства сохранят текущий дизайн с плоскими гранями и выйдут в тех же размерах. Главным же отличием следующего поколения от текущего станет улучшенный сверхширокоугольный сенсор. Его апертуру увеличат с f/2.4 до f/1.8, что позволит захватывать больше света и делать более качественные снимки в условиях недостаточной освещенности.