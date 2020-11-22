Названы самые ненадежные пароли 2020: возможно, ваш – один из них

Заканчивается 2020 год, а список худших паролей по-прежнему возглавляет 123456.
Разработчики менеджера паролей NordPass опубликовали самые ненадежные пароли этого года, изучив базу из более 500+ миллионов паролей, слитых в сеть в результате взломов.
По сравнению с прошлым годом список практически не изменился и самые "слабые" пароли по-прежнему состоят из простейших комбинаций, которые можно взломать меньше чем за секунду.
Эксперты объясняют это тем, что люди не хотят запоминать длинные и хитроумные комбинации, а также считают, что им нечего скрывать. Как утверждают в NordPass, подбор большинства этих комбинаций займёт от 1 до 10 секунд.
Топ-10 самых популярных паролей у пользователей:
- 123456
- 123456789
- picture1
- password
- 12345678
- 111111
- 123123
- 12345
- 1234567890
- senha
Помните, что надёжный пароль – это основа безопасности ваших данных. Чтобы сделать взлом менее вероятным, нужно:
- придумать сложную комбинацию из букв, цифр и знаков в разных регистрах;
- использовать разные пароли для разных сайтов;
- регулярно менять комбинации.
В случаях, когда пароль будет использоваться на компьютере или доверенных мобильных устройствах и храниться в связке ключей или в менеджере паролей, лучше сделать его полностью случайным, используя генератор надёжных паролей, который поможет вам в создании устойчивых ко взлому паролей.
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