Презентация Apple: смотреть онлайн, что покажут и цена

Новые гаджеты Apple покажут 15 сентября / GettyImages

В компании Apple анонсировали ежегодную презентацию своих новых разработок.

Демонстрация гаджетов от Apple назначена на вторник, 15 сентября, сообщили в компании.

Отметим, что в связи с эпидемией коронавируса формат презентации, на котором обычно компания показывает новый iPhone будет изменен – она состоится онлайн.

При этом уже сообщалось о том, что iPhone 12 могут презентовать позднее, а сегодня Apple ограничится другими гаджетами.

Несмотря на то, что Айфон 2020 сегодня могут так и не показать, Apple планирует презентовать:

новые смарт-часы Apple Watch SE и Apple Watch Series 6;

планшеты iPad Air 4 и iPad 8;

два типа наушников: AirPods Studio и HomePod.

Новый смартфон Apple: цена iPhone 2020

самый маленький iPhone 12 с 5,4-дюймовым экраном потянет на $600. В Сети пишут, что это будет новая модель, аналогов которой нет в предыдущих поколениях линеек iPhone.

базовый iPhone 12 с 6,1-дюймовым дисплеем будут продавать по цене от $750.

топ-версия iPhone 12 Pro и Pro Max составит от $1000 и $1100 соответственно.

Презентация Apple 2020: онлайн-трансляция

Онлайн-трансляция события начнется в 20:00 по киевскому времени.

Напомним, ранее сообщалось о том, что новые модели iPhone от Apple отложили из-за коронавируса.

Apple планирует поставлять их в разных промежутках. Потому презентация самой дорогой версии Айфон 12 с экраном на 6.7 дюйма может съехать на октябрь 2020 года.