Презентация Apple: смотреть онлайн, что покажут и цена

Разработчик iPhone 12 покажет новые гаджеты.
В компании Apple анонсировали ежегодную презентацию своих новых разработок.
Демонстрация гаджетов от Apple назначена на вторник, 15 сентября, сообщили в компании.
Отметим, что в связи с эпидемией коронавируса формат презентации, на котором обычно компания показывает новый iPhone будет изменен – она состоится онлайн.
При этом уже сообщалось о том, что iPhone 12 могут презентовать позднее, а сегодня Apple ограничится другими гаджетами.
Несмотря на то, что Айфон 2020 сегодня могут так и не показать, Apple планирует презентовать:
- новые смарт-часы Apple Watch SE и Apple Watch Series 6;
- планшеты iPad Air 4 и iPad 8;
- два типа наушников: AirPods Studio и HomePod.
Новый смартфон Apple: цена iPhone 2020
- самый маленький iPhone 12 с 5,4-дюймовым экраном потянет на $600. В Сети пишут, что это будет новая модель, аналогов которой нет в предыдущих поколениях линеек iPhone.
- базовый iPhone 12 с 6,1-дюймовым дисплеем будут продавать по цене от $750.
- топ-версия iPhone 12 Pro и Pro Max составит от $1000 и $1100 соответственно.
Презентация Apple 2020: онлайн-трансляция
Онлайн-трансляция события начнется в 20:00 по киевскому времени.
Напомним, ранее сообщалось о том, что новые модели iPhone от Apple отложили из-за коронавируса.
Apple планирует поставлять их в разных промежутках. Потому презентация самой дорогой версии Айфон 12 с экраном на 6.7 дюйма может съехать на октябрь 2020 года.