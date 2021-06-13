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Приключенческий боевик в духе Dark Souls можно бесплатно забрать в Steam

13 июня 2021, 20:00

Кроме того, до 15 июня в Steam проходит распродажа Devolver Digital.

Titan Souls
Titan Souls раздают бесплатно / Acid Nerve

Издательство Devolver Digital и студия-разработчик Acid Nerve запустили в магазине Steam бесплатную раздачу Titan Souls – игры об одиноком лучнике, сражающемся с гигантами за души титанов. У игры 80% положительных отзывов.

Пиксельный приключенческий боевик можно навсегда добавить в свою библиотеку до 14 июня (20:00 по Киеву). А до 15 июня действует 90%-скидка на специальное издание игры, в состав которого входит саундтрек, карта, артбук и набор обоев для рабочего стола. Комплект можно приобрести за 27 грн вместо 229.

Акция приурочена к скорому релизу новой игры Acid Nerve под названием Death's Door, который запланирован на 20 июля этого года. Также до 15 июня в магазине проходит распродажа игр Devolver Digital. Такие игры издательства, как Loop Hero, CARRION, Disc Room, Olija, GRIS, My Friend Pedro, Hotline Miami, Shadow Warrior и The Talos Principle можно купить со скидками до 85%. Все предложения можно посмотреть по ссылке.

Помимо Titan Souls в июне стали бесплатными ещё две игры: в Epic Games Store можно забрать стильный экшен Control, а в Humble Bundle стартовала раздача Deluxe-издания Surviving Mars.

Трейлер Titan Souls

А меж тем в онлайн-магазине Steam очень быстро набирает популярность новый градостроительный симулятор – Going Medieval. Сейчас у стратегии 92% положительных отзывов в Steam и пиковый онлайн почти в 10 тысяч игроков.

Судя по первым отзывам, значительная часть аудитории Going Medieval состоит из фанатов другого "выживача" – RimWorld. Среди положительных моментов игроки отмечают: удачный перенос механик в 3D, отличную оптимизацию и небольшое количество ошибок.

Steam
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