Resident Evil Village работает отлично даже на "старушке" PS4 – СМИ

Производительность Resident Evil Village протестировали на консолях PlayStation / Capcom

Ночью европейские владельцы PlayStation смогли опробовать демоверсию Resident Evil Village, позволяющей прогуляться по безымянной деревне. YouTube-канал ElAnalistaDeBits оценил оптимизацию и сравнил графику игры на PS4, PS4 Pro и PS5.

Игра чувствует себя хорошо даже на консоли прошлого поколения. Основная разница заметна в скоростях загрузки и разрешении. Базовая PS4 выдаёт не менее 45 FPS при разрешении 900p, а PS5 держит стабильные 60 FPS в 4К при выключенной трассировке лучей.

Разрешение Resident Evil Village на PlayStation:

PS4 — 900р

PS4 Pro (HD Mode) — 1080р

PS4 Pro (4K Mode) — 1800р-4К (шахматный рендеринг)

PS5 — 4К (шахматный рендеринг)

С производительностью всё оказалось куда лучше, чем ожидалось – все версии игры работают с разблокированной частотой кадров. При этом FPS даже выше, чем ранее указывала Capcom.

PS4 — от 45 до 60 FPS, в среднем около 50-55 FPS в зависимости от сцены

PS4 Pro (HD Mode) — 60 FPS

PS4 Pro (4K Mode) — 30-45 FPS

PS5 (с рейтрейсингом) — 55-60 FPS

PS5 (без рейтрейсинга) — 60 FPS.

Тем временем до релиза игры остаётся меньше месяца – Resident Evil: Village готовится к выходу 7 мая на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X с бесплатным апгрейдом между поколениями. За неделю до релиза все желающие смогут оценить 60-минутное демо, которое будет содержать контент из финальной сборки игры.

Релиз Resident Evil Village состоится 7 мая на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1999 гривен;

В магазине Steam - 1299 гривен.

Параллельно в стенах Capcom ведется работа над ремейком Resident Evil 4. Ранее в этом году стало известно, что разработка будет частично перезапущена, что, возможно, приведет к переносу с 2022 на 2023 год.

К слову, это уже не первый раз, когда разработку Resident Evil 4 перезапускают – изначальная версия игры переросла в первую часть Devil May Cry.