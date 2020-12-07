GTA Online получит новый ночной клуб – там будут звучать сеты от реальных диджеев

GTA Online / The Cayo Perico Heist

Компания Rockstar Games анонсировала открытие нового ночного клуба под названием The Music Locker в Grand Theft Auto Online, которое появится в игре с релизом дополнения The Cayo Perico Heist DLC 15 декабря.

Новое социальное пространство располагается прямо в здании казино Diamond: после недавнего обновления один из боковых входов в здание закрыт на ремонтные работы и, если прислушаться, можно различить доносящийся оттуда приглушённый басовый ритм.

Первым концерт в игре даст американский хаус-музыканта из Детройта Kenny Dixon Jr, более известный под псевдонимом Moodymann. В дальнейшем свои треки представят Palms Trax и коллектив Keinemusik.

Побывать в The Music Locker смогут все желающие – а для тех, кто владеет пентхаусом в казино, предусмотрено VIP-обслуживание, включая место за столиками элиты Лос-Сантоса. В довершении всего Rockstar Games добавят новые музыкальные радиостанции.

По словам разработчиков, нас ожидает "самое большое музыкальное обновление с момента запуска GTA Online".

Также в обновлении, среди прочего, появятся:

Новые машины и оружие;

Новые места для развлечений с друзьями;

Новые радиостанции с более чем сотней новых треков;

Тяжеловооруженная подводная лодка.

В 2021 году GTA Online и одиночная GTA V выйдут на PS5 и Xbox Series X. Она будет отличаться рядом технических и визуальных улучшений. Производительность тоже станет лучше. Вдобавок подписчики PlayStation Plus смогут три месяца бесплатно играть в многопользовательском режиме на PlayStation 5.

Ранее в сети появилась информация, что GTA VI будет меньше по масштабам, чем Red Dead Redemption 2 – впрочем, это все еще будет большая игра, просто уже не столь колоссальная.