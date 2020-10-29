S.T.A.L.K.E.R. 2 будет игрой, которая будет удивлять — GSC Game World

S.T.A.L.K.E.R. 2 сталкер / SGC

Представители GSC Game World продолжают общаться с комьюнити в официальном Discord. Порой в ответах на вопросы пользователей авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 выдают любопытную информацию. Так случилось и на этот раз — комьюнити-менеджер игры под ником McCulkin заверил всех фанатов, что долгожданное продолжение легендарного шутера сможет не раз удивить игроков.

По словам разработчика, геймеров ждет "самый большой открытый мир, в рамках вселенной игры", а новая версия системы A-Life будет работать таким образом, что Зона начнёт жить своей жизнью — даже без участия самого игрока.

Уверен, что С2 будет игрой, которая будет удивлять. И тех, кто играл только в основную трилогию и никогда не играл в модификации, и тех, кто постоянно искал для себя "что-то новое" с помощью надстроек. Грядут новые механики, интересные решения и фишки, которых не было в предыдущих играх. Но мы стараемся сделать так, чтобы игроки сразу поняли: да, это Сталкер. "Небольшая новизна" в контексте столь большого периода уж точно не совсем актуальная фраза. С последней игры прошло много времени, чтобы в С2 была лишь "небольшая новизна". Игроков ждет самый большой открытый мир, в рамках вселенной игры, в сеттинге постапокалипсиса, работающий с нелинейным сюжетом. Это уже априори не может быть лишь "небольшой новизной" — заявил McCulkin.

Недавно в том же Discord один из представителей команды разработчиков рассказал, что у игры уже есть дата выхода, студия уже окончательно с ней определились. Но есть подвох: геймерам её пока никто не скажет.

S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет сначала на Xbox Series X и РС, а потом уже на PS5. На старте её получат подписчики Xbox Game Pass. Дата выхода пока остается неизвестной.