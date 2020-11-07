Sony назвала главный недостаток будущей PlayStation 5

Sony уточнили пару моментов о работе PlayStation 5

Владельцы PlayStation 5 не смогут расширить внутреннюю память устройства с помощью дополнительного жесткого диска сразу после релиза консоли. Такая функция появится позже. Об этом представители Sony сообщили интернет-порталу The Verge.

Представители Sony заявили, что им только предстоит начать тестирование оборудования, после чего они смогут выдавать партнерам соответствующие сертификаты. Также стало известно, что PS5 не сможет запускать игры, которые находятся не на её внутреннем SSD. Внешние диски вы сможете использовать только для переноса данных.

О том, что во время запуска может сложиться ситуация, когда пользователи не могут расширить память консоли, руководитель команды разработчиков PS5 Марк Серни (Mark Cerny) упоминал еще в марте на технической презентации новой консоли. Правда, тогда он оставлял небольшую вероятность, что к релизу устройства всё изменится – ничего, увы, не изменилось.

Примечательно, что у конкурентов из Microsoft данная функция будет доступна сразу после релиза консоли – хранилище Xbox Series X | S можно расширить при помощи памяти от Seagate, которая будет стоить в Украине около 6 тысяч гривен. В будущем ожидаются SSD и от других производителей, поэтому цена будет варьироваться.

Напомним, что в ряде стран консоль появится на прилавках 12 ноября, а мировой релиз (в том числе — в Украине) состоится на неделю позднее.

Изначальная цена на PS5 в Украине в пересчете на евро была одной из самых низких в мире, но с изменением рыночной ситуации консоль подорожала на 500 и 800 гривен соответственно. Так, теперь за преемницу PlayStation 4 с дисковым приводом придется отдать 16 799 грн, при этом версия без дисковода обойдется в 13 499 грн.

В настоящий момент в сервисе PlayStation Store проходит масштабная распродажа игр для PS4 в честь скорого выхода PS5.