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Sony взяла под крыло "нового Кодзиму" для создания эксклюзивных игр

19 марта 2021, 16:26

Продюсер Assassin’s Creed Джейд Реймонд открыла независимую студию Haven, которая уже работает над дебютным проектом для Sony.

Больше эксклюзивов PlayStation 5 на подходе / Sony

Бывшая сотрудница Ubisoft Джейд Реймонд возглавила Haven Entertainment – новую студию, которая будет заниматься играми для консолей семейства Playstation.

Джейд работала в Ubisoft в качестве продюсера первых трех частей Assassin's Creed и оригинального Watch Dogs, после чего работала над отмененной игрой по Звездным Войнам в Motive Studios, а еще позже она возглавила Google's Studios, которая не выпустила ни одной игры.

По словам Реймонд, в состав студии вошли многие ветераны индустрии, с которыми она работала лично. Дебютный проект компании станет новой интеллектуальной собственностью, финансированием которой занимается PlayStation. Ситуация схожая с Хидео Кодзимой, когда тот основал собственную независимую студию после ухода из Konamiв 2015 году.

Haven – независимая студия, под крылом которой собрались многие талантливые разработчики игр, с которыми я работала в течение многих лет (и которых я очень люблю!), чтобы вместе заниматься делом нашей жизни. Пришло время вновь сосредоточиться на ИГРАХ в месте, где мы можем развиваться в своем ремесле без преград и ограничений

Мы хотим создавать миры, где игроки смогут отдохнуть от реальности, веселиться, находить способы самовыражения и друзей. Мы хотим вложить всю нашу страсть в проекты. Мы хотим дарить людям что-то совершенно чудесное. Потому что верим, что игры способны делать наши жизни намного радостнее. И Sony тоже в это верит – Джейд Реймонд, основатель Haven.

Что же до самого Кодзимы, то легендарный геймдизайнер в настоящий момент работает над расширенным изданием игры Death Stranding для PS4 и PS5.

Будет ли это платный апдейт для уже имеющейся версии игры, взвинчивающий показатели её графики до некстгена или же это будет отдельная версия игры – пока неизвестно.

Sony Death Stranding Хидео Кодзима PlayStation 4 PlayStation 5 Assassin’s Creed
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