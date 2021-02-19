Стали известны подробности 2-го сезона CoD: Black Ops Cold War и Warzone

Игроков ждут новые карты, режимы, схватки с зомби и многое другое.
Вслед за синематиком разработчики из студии Treyarch опубликовали геймплейный трейлер второго сезона Call of Duty: Black Ops Cold War и Warzone, который стартует уже на следующей неделе, 25 февраля.
Как и полагается, видео богато на взрывы, погони, лихие перестрелки – в лучших традициях популярных триллеров 90-х годов. Обновление можно будет предварительно загрузить утром 24-го февраля для BOCW и утром 25-го февраля для Warzone.
Второй сезон Call of Duty Warzone и Black Ops Cold War привнесет с собой четырех новых операторов, целых шесть новых типов оружия, а также новые многопользовательские карты. Кроме того, игрокам вновь придётся столкнуться с зомби в режиме Outbreak, где на большой открытой локации на Урале игроки выполняют задания как пешком, так и на транспорте.
Помимо этого, в проекте появится:
- Новые режимы Black Ops Cold War — Gun Game, Stockpile (Kill Confirmed, но жетоны нужно относить на базу), Hardpoint на несколько команд с большими картами;
- Два вида транспорта — обычный автомобиль-седан и лёгкий грузовик;
- Обновлённая карта "Верданск" для Warzone;
- Новые режимы Warzone — Exfiltration (можно выиграть, удержав при себе радиостанцию);
- Обновлённый режим Resurgence на небольшой карте.
Геймплейный трейлер второго сезона Call of Duty: Black Ops Cold War
По сюжету второго сезона игры (да, теперь в мультиплеере и королевской битве развивается сюжет с героями кампании), агент ЦРУ Расселл Адлер захвачен в заложники, и его сослуживцы отправляются на поиски в Юго-Восточную Азию. Герои оказываются в джунглях Лаоса и должны уничтожить преступную сеть, через которую оперативник Персея по прозвищу Нага распространяет газ "Нова-6".
Первый совместный соревновательный сезон Warzone и Black Ops Cold War проходит с 16 декабря 2020-го по 25 февраля 2021 года. Игрокам доступен боевой пропуск, в котором можно получить облики исполнителей Адлер и Портновой из Black Ops Cold War, а также многое другое.
Игру можно купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:
В PS Store игра стоит 1 999 гривен.
- В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;
- В магазине Blizzard - 1099 гривен;
Ранее сообщалось, что в конце 2021 года выйдет новая часть Call of Duty. Однако никакой другой информации о проекте нет, включая сведения о студии-разработчике.