Второй сезон CoD Black Ops: Cold War и Warzone получил дату запуска

Второй сезон CoD Black Ops: Cold War и Warzone начнется 25-го февраля / Activision

К скорому старту второго сезона шутера от первого лица Call of Duty: Black Ops Cold War, который начнётся 25 февраля, компания Activision представила зрелищный кинематографический трейлер.

В ролике показывают пару боевых сцен, а также представляют сразу несколько новых оперативников и оружие, которое появится во многопользовательских режимах.

По сюжету второго сезона игры (да, теперь в мультиплеере и королевской битве развивается сюжет с героями кампании), агент ЦРУ Расселл Адлер захвачен в заложники, и его сослуживцы отправляются на поиски в Юго-Восточную Азию. Герои оказываются в джунглях Лаоса и должны уничтожить преступную сеть, через которую оперативник Персея по прозвищу Нага распространяет газ "Нова-6".

Первый совместный соревновательный сезон Warzone и Black Ops Cold War проходит с 16 декабря 2020-го по 25 февраля 2021 года. Игрокам доступен боевой пропуск, в котором можно получить облики исполнителей Адлер и Портновой из Black Ops Cold War, а также многое другое.

Call of Duty: Black Ops Cold War - трейлер второго сезона

Напомним, что релиз Call of Duty: Black Ops Cold War состоялся 13 ноября. Игра вышла на ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series S/X. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

В PS Store игра стоит 1 999 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;

В магазине Blizzard - 1099 гривен;

Ранее сообщалось, что в конце 2021 года выйдет новая часть Call of Duty. Однако никакой другой информации о проекте нет, включая сведения о студии-разработчике.