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CD Projekt Red прокомментировала расследование, посвященное проблемам Cyberpunk 2077

17 января 2021, 21:23

Поляки не стали разбирать текст по пунктам, подробнее всего высказавшись по поводу демки, показанной в 2018 году.

Cyberpunk 2077
CDPR ответила Джейсону Шраеру на его расследование / Cyberpunk 2077

Журналист Bloomberg побеседовал с более чем 20 действующими и бывшими сотрудниками CD Projekt, проведя собственное расследование о процессе создания амбициозного проекта Cyberpunk 2077. Ответ на статью был опубликован главой студии Адамом Бадовски в личном Twitter-аккаунте.

В своём материале Шрайер указывал на то, что демо с E3 2018, по сути, являлось фейком, на который потратили не один месяц. Месяцы, ушедшие на подготовку к выставке, могли быть потрачены на разработку проекта.

По словам Бадовски, процессы создания игры устроены так, что она начинает походить на финальный продукт лишь за пару месяцев до релиза. Нет ничего необычного в том, что демо отличается от релизной версии. Именно поэтому на продемонстрированном видео присутствовала пометка "work in progress". В конечном счёте финальная версия выглядит и играется куда лучше, а удаление каких-либо элементов – естественный процесс при создании игры.

Шрайер также заявлял, что большинство сотрудников знали о неготовности игры к релизу в 2020 году. Бадовски подверг слова журналиста сомнению. Он уточнил, что в команде было более 500 человек, а Шрайер общался лишь с 20. Часть из них уже не работала в компании и лишь один дал интервью не анонимно.

Что касается культурных барьеров, которые по словам Шрайера могли тормозить рабочие процессы, то всё официальное общение внутри CD Projekt ведётся исключительно на английском языке. Однако, это нормально, когда немцы говорят на немецком, а поляки на польском – команды студии мультикультурны, в компании работают представители 44 национальностей.

Сейчас CD Projekt Red занимается исправлением проблем Cyberpunk 2077. В ближайшие 10 дней выйдет первое крупное обновление, а через несколько недель за ним последует более крупное, более значительное обновление. Потом для игры будут выходить бесплатные DLC и обновления. Во второй половине годы выйдет некстген-патч для PS5 и Xbox Series.

Cyberpunk 2077 - E3 2018 демо

Ранее стало известно, что польские власти начали проверку CD Projekt Red в связи с многочисленными жалобами на Cyberpunk 2077.

Регулятор займётся проверкой качестваКиберпанка 2077 и действий, предпринимаемых компанией для решения проблем и удовлетворения жалоб клиентов, которые не смогли должным образом опробовать продукт CD Projekt на своих устройствах, несмотря на предыдущие заверения производителя о его качестве.

CD Projekt Red может ждать штраф в размере до 10% от дохода компании или предписание, обязывающее предоставить покупателям игры на консолях предыдущего поколения дополнительные цифровые бонусы или частично возместить средства, потраченные на Cyberpunk 2077.

CD Projekt RED Cyberpunk 2077
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