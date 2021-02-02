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В BioWare хотели сделать спин-офф трилогии Mass Effect про наёмника вроде Хана Соло

2 февраля 2021, 17:08

Сейчас проект сравнивают с "Мандалорцем" и "Светлячком".

В BioWare хотели сделать спин-офф Mass Effect / The Gamer

Глава разработки трилогии Mass Effect Дориан Кикен в интервью порталу The Gamer рассказал, что в период разработки Mass Effect 2 Bioware прорабатывали идею спин-оффа научно-фантастической серии, где игрок бы принял роль персонажа а-ля Хана Соло из Звёздных войн.

Идея была проста на бумаге: позволить игрокам посмотреть на вселенную Mass Effect с другой стороны, играя за "серого" персонажа типа контрабандиста или пирата, который не привязан к хорошим или плохим персонажам и фракциям.

"Игра задумывалась как расширение вселенной Mass Effect, а разработка шла бы параллельно созданию трилогии". Это, по словам Дориана, дало бы разработчикам больше простора для взаимодействия со вселенной, которым они ограничены в основной трилогии из-за спасителя Галактики Капитана Шепарда. Кейкен приводит в пример сериалы "Мандалорец" и "Светлячок".

Однако от игры отказались ещё до выхода Mass Effect 2, поскольку студия была слишком занята сиквелом, а амбициозный спин-офф требовал чересчур много работы. Впрочем, некоторые сценаристы BioWare, с которыми пообщался портал, всё ещё якобы заинтересованы в идее игры за неоднозначных персонажей во вселенной Mass Effect, взяв за основу "модель Elite Dangerous".

Также стало известно, что сегодня, в 18:00 по Киеву, спадает эмбарго на публикации материалов по ремастеру трилогии Mass Effect. Журналистам показали большую презентацию всех игр, включая обновленную первую часть. Ожидается тонна геймплея и море новой информации.

В настоящий момент в производстве также находится новая часть Mass Effect, анонс которой состоялся в рамках церемонии награждения The Game Awards 2020.

У игры всё ещё нет даже примерной даты выхода, а ее разработка находится ещё на очень ранней стадии. Однако над проектом работает "команда ветеранов Bioware", что, безусловно, должно придать оптимизма фанатам франшизы.

Предположительно, действия новой части развернуться через несколько сотен лет после завершения третьей части, а каноном будет считаться выбор Шепарда "Уничтожение" – её последствия приводили к гибели синтетиков и технологий органиков. Релиз игры состоится в 2023-24 году для ПК и консолей нового поколения.

Звездные войны Мандалорец Mass Effect BioWare
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