В Сети появился предполагаемый список анонсов выставки BlizzConline

Blizzard представит ремастер Diablo II на предстоящей BlizzConline / AROGED

Виртуальный аналог ежегодного фестиваля BlizzCon, посвященного играм компании Blizzard, пройдёт меньше, чем через две недели, поэтому в соцсетях оживились инсайдеры.

Пользователь Twitter под ником Kaiser499, который раннее отличился подтвердившимися утечками о Diablo IV и Overwatch 2, раскрыл некоторые подробности о предстоящих анонсах в рамках BlizzConline.

В частности, зрителей ждёт ремастер Diablo II, дата релиза мобильной Diablo: Immortal, демонстрация нового класса и локации из Diablo IV, подробности дополнения для Hearthstone, анонс дополнения The Burning Crusade для World of Warcraft Classic, мобильные тайтлы по вселенной Warcraft, а также рассказ о новых героях, картах и лоре Overwatch 2.

Церемония открытия, в ходе которой ожидаются основные анонсы, начнётся 20 февраля в полночь по Киеву. После неё стартуют трансляции, посвящённые World of Warcraft, Diablo, Heartstone и Overwatch 2. Они будут вестись параллельно на нескольких каналах.

Второй день BlizzConline, на который по большей части намечены развлекательные стримы с косплеерами и авторами контента, стартует 20 февраля в 22:00 по Киеву. А ещё в этом месяце компании исполняется 30 лет, и по этому поводу разработчики подготовили тематические наборы для своих игр.

Где смотреть BlizzConline

Шоу будет абсолютно бесплатным для всех пользователей. Посмотреть его целиком можно будет на сайте BlizzCon, на шести канал по разным франшизам, а также на Twitch и YouTube. Русские субтитры в наличии, а более подробное расписание появится уже скоро.