Blizzard опубликовала расписание BlizzConline – много Diablo, мало Overwatch

Опубликовано расписание фестиваля BlizzConline 2021 / Diablo Immortal

Виртуальный аналог ежегодного фестиваля BlizzCon, посвященного играм компании Blizzard, пройдёт меньше, чем через три недели, и разработчики уже потихоньку рассказывают игрокам, что их ждёт на мероприятии.

Сегодня в Сети появилось подробное расписание предстоящего фестиваля, который будут транслировать как на официальных каналах компании, так и на YouTube отдельных франшиз. В этом году особое внимание уделят серии Diablo, тогда как по Overwatch ожидать многого не стоит.

Также из любопытного можно отметить, что виртуальный аналог BlizzCon предвещает быть гораздо короче, чем ее оффлайновые предшественники: дополнительные трансляции вроде презентаций и круглых столов, которые в прошлые годы длились 45-60 минут (изредка дольше), в этот раз будут занимать 30-40 минут.

Итак, церемония открытия начнётся 20 числа в полночь по Киеву и продлится 70 минут. На ней ожидаются основные анонсы компании для мероприятия — самые важные новости о Diablo IV и Overwatch 2, если они будут, то прозвучат там. Ранее стало известно, что обе игры не выйдут до 2022 года.

Сразу после этого на каждом из каналов начнутся крупные презентации, посвящённые конкретным сериям:

World of Warcraft — "Планы на будущее" (30 минут);

Hearthstone — "Подробный разбор" (45 минут), где речь пойдёт, в том числе о новом контенте, который добавят в игру в 2021 году;

Diablo — "Планы на будущее" (40 минут);

Overwatch 2 — "Взгляд за кулисы" (40 минут).

Второй день BlizzConline, на который по большей части намечены развлекательные стримы с косплеерами и авторами контента, стартует 20 февраля в 22:00 по Киеву. А ещё в этом месяце компании исполняется 30 лет, и по этому поводу разработчики подготовили тематические наборы для своих игр.

Где смотреть BlizzConline

Шоу будет абсолютно бесплатным для всех пользователей. Посмотреть его целиком можно будет на сайте BlizzCon, на шести канал по разным франшизам, а также на Twitch и YouTube. Русские субтитры в наличии, а более подробное расписание появится уже скоро.