В WhatsApp объяснили, что ждет тех, кто не согласен с новыми правилами мессенджера

Из-за общественного резонанса WhatsApp перенес старт нового пользовательского соглашения с 8 февраля на 15 мая / play.google.com/

Представители WhatsApp в послании одной из компаний, с которой сотрудничает мессенджер, заявили, что несогласных с новой политикой конфиденциальности пользователей до 15 мая будут просить о соблюдении нововведений. Однако если пользователи не примут условий компании, после этой даты они не смогут полноценно пользоваться мессенджером, а их аккаунты, вероятно, будут удалены, сообщает TechCrunch.

Издание отмечает, что WhatsApp будет аккуратно просить пользователей до 15 мая принять решение о своем согласии с новыми правилами. Если они этого не сделают, еще в течение нескольких недель после 15 мая они смогут принимать звонки и уведомления, однако им не удастся читать и отправлять сообщения при помощи приложения.

После этого аккаунты таких пользователей могут быть удалены в течение 120 дней.Читайте такжеFacebook объяснила новую политику конфиденциальности WhatsApp: что нужно знать

Напомним, изначально запуск нового пользовательского соглашения готовили на 8 февраля, однако в связи с резонансной реакцией инициативу в WhatsApp решили перенести на 15 мая.

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