В WhatsApp объяснили, что ждет тех, кто не согласен с новыми правилами мессенджера

Пользователям WhatsApp до 15 мая будут напоминать о новых правилах конфиденциальности.
Представители WhatsApp в послании одной из компаний, с которой сотрудничает мессенджер, заявили, что несогласных с новой политикой конфиденциальности пользователей до 15 мая будут просить о соблюдении нововведений. Однако если пользователи не примут условий компании, после этой даты они не смогут полноценно пользоваться мессенджером, а их аккаунты, вероятно, будут удалены, сообщает TechCrunch.
Издание отмечает, что WhatsApp будет аккуратно просить пользователей до 15 мая принять решение о своем согласии с новыми правилами. Если они этого не сделают, еще в течение нескольких недель после 15 мая они смогут принимать звонки и уведомления, однако им не удастся читать и отправлять сообщения при помощи приложения.
После этого аккаунты таких пользователей могут быть удалены в течение 120 дней.Читайте такжеFacebook объяснила новую политику конфиденциальности WhatsApp: что нужно знать
Напомним, изначально запуск нового пользовательского соглашения готовили на 8 февраля, однако в связи с резонансной реакцией инициативу в WhatsApp решили перенести на 15 мая.
WhatsApp новости
- 8 января руководство мессенджера WhatsApp сделало заявление о запуске обновленного пользовательского соглашения. В нем появился пункт о том, что личные данные пользователей теперь будут передаваться в Facebook. Говорилось о сведениях клиентов, которые касаются их привычей и предпочтений. Вследствие этого многие предпочли прекратить пользоваться мессенджером.
- Около 25 миллионов пользователей решили перейти в Telegram.
- В Турции власти и граждане начали массово отказываться от WhatsApp. В частности, аккаунт президента республики Реджепа Эрдогана появился в Telegram.
- Позже в Telegram появились президент Бразилии Жаир Болсонару и бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон.