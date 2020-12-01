Во что поиграть этой зимой – подборка лучших игр с зимней атмосферой

Лучшие игры с зимней атмосферой

За окном первый день зимы – это идеальное время для проверки своего игрового каталога, так как выходить на холод нет никакого желания, если только вас не вынуждают сделать это некие обязанности, вроде работы или учебы.

По такому случаю представляем вашему вниманию ряд игр, которые бы правильно настроили ваше настроение на этот холодный период времени или же просто скрасили ожидание перед новогодними праздниками.

Напомним, что ранее мы собрали подборку проектов, которые надолго запомнятся и не дадут заскучать, даже если на их прохождение уйдут недели и месяца.

Firewatch

Отрывистая командировка в теплые края с элементом мистификации. Игрокам отводится роль лесника по имени Генри, который должен следить за пожарной безопасностью в лесу. В один прекрасный день наш герой понимает, что кроме него в лесу есть еще кто-то, и что ему следует каким-то образом защитить себя.

Красиво, любопытно и невероятно иммерсивно.

Firewatch / Campo Santo

Fahrenheit

Занимательный индивид – игра-фильм – фактически первая игра жанра "интерактивный фильм".Fahrenheit рассказывает историю, казалось бы, ничем не примечательного сотрудника нью-йоркского банка по имени Лукас Кейн, который без видимых причин зверски убивает в туалете незнакомца.

Главный герой не контролирует свое тело и приходит в себя уже после совершения кошмарного поступка. В панике он сбегает. Вскоре на место преступления прибывают двое полицейских – Тайлер Майлз и его напарница Карла Валенти.

Интригующий старт, три основных протагониста и возможность взглянуть на происходящее с разных точек зрения заставляют с пристальным вниманием следить за каждым шагом героев.

Fahrenheit / Quantic Dream

Mafia II

Приключенческий боевик с открытым миром, который переносит игроков в преступный мир Америки 40-50-х годов прошлого века. Конечно, это не кино от великого Скорсезе, но здесь столько отсылок на прописанные Мартином каноны, что невозможно оторваться до самого конца.

Первая треть игры проходит как раз в зимний период – и здесь это показано как надо.

Mafia II / 2K Czech

Серия игр Fable

Было бы непростительно обойти стороной и такую серию игр, как Fable. Несмотря на то, что после выхода второй части франшизу знатно подкосило, но чего у неё не отнять, так это сказочную атмосферу, которая добавляет зимним локациям ещё большее погружение.

Зимняя меланхолия – идеальное время, чтобы вернуться в прекрасный мир Fable. А те, кому доселе так и не удалось поиграть в неё, это идеальный тайминг наверстать упущенное.

Fable / Lionhead Studios

The Long Dark

Выживание в жестокой тайге, от которого ни в коем случае не веет уютом, если, конечно, не брать во внимание разведенный вами костер или организованный ночлег, встречающийся крайне редко.

В мире произошла некая геомагнитная катастрофа, из-за которой герои оказались в тяжёлой ситуации. Зомби в игре нет (и хорошо), однако есть испытания, которые приготовила матушка-природа.

The Long Dark / Hinterland Studio

Серия игр Метро

Ну и как же было не обойтись без отечественного, не побоимся этого слова, шедевра. Приключенческая серия в сеттинге постапокалипсиса, в основу которой легла книжная вселенная писателя Дмитрия Глуховского.

Главный герой игры – юноша по имени Артем – ведомый лишь надеждой на помощь родной станции, на протяжении трех игр серии пускается в длинное и опасное путешествие ради спасения своих друзей. А снег только придаёт особый шарм этой самой красоте давно разрушенного и увядшего города.

Metro / 4A Games

Как достать соседа

Игра на века. Не столько игрокам полюбилось издеваться над соседом, сколько наблюдать за его обычным распорядком дня, новыми покупками и расширением квартиры – уютно и по-домашнему тепло.

Как достать соседа / JoWooD Entertainment

Ранее мы рассказывали о феномене игры Among Us почему она стала мировым хитом.