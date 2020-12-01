Во что поиграть этой зимой – подборка лучших игр с зимней атмосферой

Перечень игр для зимней метели или жутких морозов.
За окном первый день зимы – это идеальное время для проверки своего игрового каталога, так как выходить на холод нет никакого желания, если только вас не вынуждают сделать это некие обязанности, вроде работы или учебы.
По такому случаю представляем вашему вниманию ряд игр, которые бы правильно настроили ваше настроение на этот холодный период времени или же просто скрасили ожидание перед новогодними праздниками.
Напомним, что ранее мы собрали подборку проектов, которые надолго запомнятся и не дадут заскучать, даже если на их прохождение уйдут недели и месяца.
Firewatch
Отрывистая командировка в теплые края с элементом мистификации. Игрокам отводится роль лесника по имени Генри, который должен следить за пожарной безопасностью в лесу. В один прекрасный день наш герой понимает, что кроме него в лесу есть еще кто-то, и что ему следует каким-то образом защитить себя.
Красиво, любопытно и невероятно иммерсивно.
- PS Store - 649 грн;
- Microsoft Store - 579 грн;
- Steam - 69 грн.
Fahrenheit
Занимательный индивид – игра-фильм – фактически первая игра жанра "интерактивный фильм".Fahrenheit рассказывает историю, казалось бы, ничем не примечательного сотрудника нью-йоркского банка по имени Лукас Кейн, который без видимых причин зверски убивает в туалете незнакомца.
Главный герой не контролирует свое тело и приходит в себя уже после совершения кошмарного поступка. В панике он сбегает. Вскоре на место преступления прибывают двое полицейских – Тайлер Майлз и его напарница Карла Валенти.
Интригующий старт, три основных протагониста и возможность взглянуть на происходящее с разных точек зрения заставляют с пристальным вниманием следить за каждым шагом героев.
- PS Store - 439 грн;
- Microsoft Store - 289 грн;
- Steam - 33 грн.
Mafia II
Приключенческий боевик с открытым миром, который переносит игроков в преступный мир Америки 40-50-х годов прошлого века. Конечно, это не кино от великого Скорсезе, но здесь столько отсылок на прописанные Мартином каноны, что невозможно оторваться до самого конца.
Первая треть игры проходит как раз в зимний период – и здесь это показано как надо.
- PS Store - 949 грн;
- Microsoft Store - 849 грн;
- Steam - 274 грн.
Серия игр Fable
Было бы непростительно обойти стороной и такую серию игр, как Fable. Несмотря на то, что после выхода второй части франшизу знатно подкосило, но чего у неё не отнять, так это сказочную атмосферу, которая добавляет зимним локациям ещё большее погружение.
Зимняя меланхолия – идеальное время, чтобы вернуться в прекрасный мир Fable. А те, кому доселе так и не удалось поиграть в неё, это идеальный тайминг наверстать упущенное.
- Microsoft Store - Fable & Fable II & Fable III;
- Steam - Fable Anniversary (переиздание первой части Fable).
The Long Dark
Выживание в жестокой тайге, от которого ни в коем случае не веет уютом, если, конечно, не брать во внимание разведенный вами костер или организованный ночлег, встречающийся крайне редко.
В мире произошла некая геомагнитная катастрофа, из-за которой герои оказались в тяжёлой ситуации. Зомби в игре нет (и хорошо), однако есть испытания, которые приготовила матушка-природа.
- PS Store - 819 грн;
- Microsoft Store - 849 грн;
- Steam - 68 грн;
Серия игр Метро
Ну и как же было не обойтись без отечественного, не побоимся этого слова, шедевра. Приключенческая серия в сеттинге постапокалипсиса, в основу которой легла книжная вселенная писателя Дмитрия Глуховского.
Главный герой игры – юноша по имени Артем – ведомый лишь надеждой на помощь родной станции, на протяжении трех игр серии пускается в длинное и опасное путешествие ради спасения своих друзей. А снег только придаёт особый шарм этой самой красоте давно разрушенного и увядшего города.
- PS Store - Metro 2033 & Metro: Last Light & Metro Exodus;
- Microsoft Store - Metro 2033 & Metro: Last Light & Metro Exodus;
- Steam - Metro 2033 & Metro: Last Light & Metro Exodus;
- Epic Games Store - Metro 2033 & Metro: Last Light & Metro Exodus.
Как достать соседа
Игра на века. Не столько игрокам полюбилось издеваться над соседом, сколько наблюдать за его обычным распорядком дня, новыми покупками и расширением квартиры – уютно и по-домашнему тепло.
- PS Store - 489;
- Microsoft Store - 429;
- Steam - 243;
- Epic Games Store - 271.
Ранее мы рассказывали о феномене игры Among Us почему она стала мировым хитом.