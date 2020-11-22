Временно халявный космос: самая дорогая игра в истории стала доступна бесплатно всем желающим

Star Citizen / Cloud Imperium Games

Разработчики из Cloud Imperium Games проводит очередную акцию бесплатного доступа к своему космическому долгострою Star Citizen. Событие уже стартовало, и участвовать в нём можно до 2 декабря этого года.

Этот двухнедельный сеанс свободного доступа, по традиции, совпадает с традиционной игровой выставкой космических достижений Intergalactic Aerospace Expo, на которой можно арендовать любой корабль и испытать его в деле.

Все желающие смогут испытать более ста моделей новых и старых звездолётов, которые разные производители будут представлять в свой конкретный день шоу.

Для участия достаточно:

создать аккаунт на сайте RSI http://www.robertsspaceindustries.com/enlist;

скачать клиент https://robertsspaceindustries.com/download;

отправиться весело летать.

Напомним, что разработка Star Citizen началась в далеком 2011 году, в 2012-м авторы начали кампанию по сбору средств на площадке Kickstarter. Игра должна была выйти в 2014 году, однако премьера проекта так и не состоялась. Сейчас космическое приключение находится на стадии альфа-тестирования.

А тем временем общий бюджет игры превысил 550 миллионов долларов. Для сравнения – бюджет Grand Theft Auto V и Call of Duty: Modern Warfare 2 в свое время составил 285 и 292 миллиона долларов соответственно.

Ранее Microsoft расставила все точки над "і" в вопросе выхода Fallout, Elder Scrolls и других хитов Bethesda на PS5.