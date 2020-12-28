Встречайте Xiaomi Mi 11 – первое устройство на топовом процессоре Snapdragon 888

Xiaomi Mi 11 / Xiaomi

Под конец года корпорация Xiaomi устроила крупную презентацию в Китае и анонсировала свой главный флагман на ближайшее будущее – Mi 11 стал первым устройством на топовом процессоре Snapdragon 888, который был представлен ранее в этом месяце.

Что важно знать – это первый смартфон компании без зарядки в комплекте. В Xiaomi считают, что за годы своего существования они поставили потребителям достаточное количество зарядных устройств, в то время, как создание новых лишь увеличит количество электронного мусора.

Смартфон выполнен в стеклянном корпусе, но будет версия и с задней крышкой из кожзама. Он оснащен изогнутой AMOLED-матрицей с диагональю 6,81 дюйма, поддержкой стандарта HDR10+ и защитным стеклом Gorilla Glass Victus. Как похвасталась Xiaomi, экран Mi 11 получил высшую оценку A+ от специалистов компании DisplayMate и он превосходит последние Айфоны за счет 10-битной глубины цвета и яркости в 1500 бит.

Xiaomi Mi 11 - характеристики

Дисплей: 6.81 дюйма, частота обновления 120 Гц, 2K-разрешение;

Память: до 12 ГБ оперативной и до 256 ГБ флеш;

Камеры: 108+13+5 Мп; 20 Мп фронтальная;

Аккумулятор: 4600 мАч с быстрой проводной зарядки на 55 Вт;

Прочее: 5G-модем, Wi-Fi 6, USB-C, NFC.

Как мы уже упоминали, в качестве аппаратной основы устройства выступает 5-нанометровый чип Snapdragon 888, который на 35% производительнее, чем было у предыдущего Snapdragon 865. В том числе заявлен новый процессор обработки изображений Spectra ISP, способный снимать фото и видео со скоростью 2,7 гигапикселя в секунду – это примерно 120 фотографий с разрешением 12 Мп.

Xiaomi Mi 11 - цена

Xiaomi Mi 11 (8+128 ГБ) – 3999 юаней (~17 350 грн)

Xiaomi Mi 11 (8+256 ГБ) – 4299 юаней (~18 650 грн)

Xiaomi Mi 11 (12+256 ГБ) – 4699 юаней (~20 380 грн)

Как и было обещано, в комплекте больше нет адаптера питания, зато есть чехол и пленка на экран. Тем не менее взять комплектацию с зарядкой все же можно – покупателям будет предложено два издания на выбор:

без зарядки в комплекте

с блоком GaN мощностью 55 Вт,

Цена при этом будет одинаковая. Компания выразила надежду, что у многих пользователей уже есть свои адаптеры и они осознанно выберут "урезанную" версию, чтобы позаботиться об экологии. По крайней мере, так будет для китайского рынка – к международному релизу наверняка что-то изменится.

Продажи Xiaomi Mi 11 в Китае стартуют в ближайшее время, о поступлении продукта на территории Украины будет сообщено дополнительно.

Ранее Xiaomi представила свою новейшую технологию беспроводной зарядки Xiaomi 80W Wireless Charging Technology, которая считается самой быстрой на сегодняшний день.