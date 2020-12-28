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Встречайте Xiaomi Mi 11 – первое устройство на топовом процессоре Snapdragon 888

28 декабря 2020, 19:28

Заявлен самый навороченный дисплей на рынке. А вот адаптера в комплекте – нет.

Xiaomi Mi 11 / Xiaomi

Под конец года корпорация Xiaomi устроила крупную презентацию в Китае и анонсировала свой главный флагман на ближайшее будущее – Mi 11 стал первым устройством на топовом процессоре Snapdragon 888, который был представлен ранее в этом месяце.

Что важно знать – это первый смартфон компании без зарядки в комплекте. В Xiaomi считают, что за годы своего существования они поставили потребителям достаточное количество зарядных устройств, в то время, как создание новых лишь увеличит количество электронного мусора.

Смартфон выполнен в стеклянном корпусе, но будет версия и с задней крышкой из кожзама. Он оснащен изогнутой AMOLED-матрицей с диагональю 6,81 дюйма, поддержкой стандарта HDR10+ и защитным стеклом Gorilla Glass Victus. Как похвасталась Xiaomi, экран Mi 11 получил высшую оценку A+ от специалистов компании DisplayMate и он превосходит последние Айфоны за счет 10-битной глубины цвета и яркости в 1500 бит.

Xiaomi Mi 11 - характеристики

  • Дисплей: 6.81 дюйма, частота обновления 120 Гц, 2K-разрешение;
  • Память: до 12 ГБ оперативной и до 256 ГБ флеш;
  • Камеры: 108+13+5 Мп; 20 Мп фронтальная;
  • Аккумулятор: 4600 мАч с быстрой проводной зарядки на 55 Вт;
  • Прочее: 5G-модем, Wi-Fi 6, USB-C, NFC.

Как мы уже упоминали, в качестве аппаратной основы устройства выступает 5-нанометровый чип Snapdragon 888, который на 35% производительнее, чем было у предыдущего Snapdragon 865. В том числе заявлен новый процессор обработки изображений Spectra ISP, способный снимать фото и видео со скоростью 2,7 гигапикселя в секунду – это примерно 120 фотографий с разрешением 12 Мп.

Xiaomi Mi 11 - цена

  • Xiaomi Mi 11 (8+128 ГБ) – 3999 юаней (~17 350 грн)
  • Xiaomi Mi 11 (8+256 ГБ) – 4299 юаней (~18 650 грн)
  • Xiaomi Mi 11 (12+256 ГБ) – 4699 юаней (~20 380 грн)

Как и было обещано, в комплекте больше нет адаптера питания, зато есть чехол и пленка на экран. Тем не менее взять комплектацию с зарядкой все же можно – покупателям будет предложено два издания на выбор:

  • без зарядки в комплекте
  • с блоком GaN мощностью 55 Вт,

Цена при этом будет одинаковая. Компания выразила надежду, что у многих пользователей уже есть свои адаптеры и они осознанно выберут "урезанную" версию, чтобы позаботиться об экологии. По крайней мере, так будет для китайского рынка – к международному релизу наверняка что-то изменится.

Продажи Xiaomi Mi 11 в Китае стартуют в ближайшее время, о поступлении продукта на территории Украины будет сообщено дополнительно.

Ранее Xiaomi представила свою новейшую технологию беспроводной зарядки Xiaomi 80W Wireless Charging Technology, которая считается самой быстрой на сегодняшний день.

Xiaomi Snapdragon 888 Xiaomi Mi 11
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