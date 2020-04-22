Крупное майское обновление Windows 10 уже доступно для загрузки

Официальный логотип Windows 10 / Microsoft

До релиза крупного майского обновления Windows 10 осталось всего несколько недель. Но новая сборка уже доступна всем участникам программы Windows Insider. Правда, пока только в формате ISO-сборки.

Новая сборка получила название Windows 10 20H10. Это будет первое из двух глобальных обновлений Виндоус 10 в 2020 году.

В этом Windows 10 обновлении появится новый диспетчер задач, который лучше поможет контролировать все процессы и приложения. Также в нем будет отображаться температура центрального процессора. Саму систему можно будет скопировать в облако для резервного восстановления. Также появятся новые способы логина в систему и многое другое.

Чтобы установить новую сборку, вам нужно зарегистрироваться в программе Windows Insider. Сделать это можно на официальном сайте Майкрософт или прямо в меню Виндоус 10 при помощи пункта "Программа Windows Insider".

Меню обновления Windows 10 / hothardware.com

Когда вы станете участником программы Windows Insider, то сможете скачать обновление по ссылке. Вам нужно найти версию Windows 10 Insider Preview (SLOW) – Build 19041.

Особенность установки ISO-файла заключается в том, что вы сможете поставить новую версию Windows 10 с нуля, а не перекрывать существующую систему. Это позволит избежать ошибок из-за конфликта версий.

Но учитывайте, что это все еще тестовая версия новой сборки Виндоус 10. Так что высока вероятность возникновения ошибок.

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