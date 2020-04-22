Крупное майское обновление Windows 10 уже доступно для загрузки

Пока только в виде ISO-образа.
До релиза крупного майского обновления Windows 10 осталось всего несколько недель. Но новая сборка уже доступна всем участникам программы Windows Insider. Правда, пока только в формате ISO-сборки.
Новая сборка получила название Windows 10 20H10. Это будет первое из двух глобальных обновлений Виндоус 10 в 2020 году.
В этом Windows 10 обновлении появится новый диспетчер задач, который лучше поможет контролировать все процессы и приложения. Также в нем будет отображаться температура центрального процессора. Саму систему можно будет скопировать в облако для резервного восстановления. Также появятся новые способы логина в систему и многое другое.
Чтобы установить новую сборку, вам нужно зарегистрироваться в программе Windows Insider. Сделать это можно на официальном сайте Майкрософт или прямо в меню Виндоус 10 при помощи пункта "Программа Windows Insider".
Когда вы станете участником программы Windows Insider, то сможете скачать обновление по ссылке. Вам нужно найти версию Windows 10 Insider Preview (SLOW) – Build 19041.
Особенность установки ISO-файла заключается в том, что вы сможете поставить новую версию Windows 10 с нуля, а не перекрывать существующую систему. Это позволит избежать ошибок из-за конфликта версий.
Но учитывайте, что это все еще тестовая версия новой сборки Виндоус 10. Так что высока вероятность возникновения ошибок.
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