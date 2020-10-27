Xiaomi умеет удивлять: представлен самый дешевый флагман на рынке

Xiaomi Redmi K30S - анонс, дата выхода, цена

Сегодня, как и ожидалось, китайская компания Xiaomi представила самый дешёвый в мире смартфон на базе мобильного процессора Snapdragon 865. Новинка получила название Xiaomi Redmi K30S — это последний представитель линейки смартфонов Redmi K30, которая пользуется небывалой популярностью на рынке.

Помимо ЖК-экрана с частотой обновления изображения 144 Гц, новинка также оснащена:

Быстрая память LPDDR 5 и UFS 3.1;

Основная камера тройная: 64 Мп сенсор Sony IMX682 диафрагма f/1,89 + 13 Мп модуль с широкоугольной оптикой (123 градуса) + 5 Мп сенсор. Фронтальная камера 20 Мп;

Аккумулятор 5000 мАч, 33 Вт, полная зарядка за 59 мин

Стереодинамики;

Двухрежимный 5G, новый Wi-Fi 6;

Android 10 с надстройкой MIUI 12.

Во время ежегодного праздника 11.11 в Китае новинка будет стоить:

2599 юаней (около 10 999 грн) за версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти;

2799 юаней (около 11 899 грн) за версию с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ постоянной памяти.

Такие ценники обеспечивают Redmi K30Sтитул самого дешевого и мощного флагмана на базе Snapdragon 865.

Ранее компания представила свою новейшую технологию беспроводной зарядки Xiaomi 80W Wireless Charging Technology, которая считается самой быстрой на сегодняшний день.