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Xiaomi умеет удивлять: представлен самый дешевый флагман на рынке

27 октября 2020, 15:50

Он будет оснащён экраном с частотой обновления изображения 144 Гц.

Xiaomi Redmi K30S - анонс, дата выхода, цена

Сегодня, как и ожидалось, китайская компания Xiaomi представила самый дешёвый в мире смартфон на базе мобильного процессора Snapdragon 865. Новинка получила название Xiaomi Redmi K30S — это последний представитель линейки смартфонов Redmi K30, которая пользуется небывалой популярностью на рынке.

Помимо ЖК-экрана с частотой обновления изображения 144 Гц, новинка также оснащена:

  • Быстрая память LPDDR 5 и UFS 3.1;
  • Основная камера тройная: 64 Мп сенсор Sony IMX682 диафрагма f/1,89 + 13 Мп модуль с широкоугольной оптикой (123 градуса) + 5 Мп сенсор. Фронтальная камера 20 Мп;
  • Аккумулятор 5000 мАч, 33 Вт, полная зарядка за 59 мин
  • Стереодинамики;
  • Двухрежимный 5G, новый Wi-Fi 6;
  • Android 10 с надстройкой MIUI 12.
  • Xiaomi Redmi K30S представлен официально
  • Xiaomi Redmi K30S представлен официально
  • Xiaomi Redmi K30S представлен официально
  • Xiaomi Redmi K30S представлен официально

Во время ежегодного праздника 11.11 в Китае новинка будет стоить:

  • 2599 юаней (около 10 999 грн) за версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти;
  • 2799 юаней (около 11 899 грн) за версию с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ постоянной памяти.

Такие ценники обеспечивают Redmi K30Sтитул самого дешевого и мощного флагмана на базе Snapdragon 865.

Ранее компания представила свою новейшую технологию беспроводной зарядки Xiaomi 80W Wireless Charging Technology, которая считается самой быстрой на сегодняшний день.

Xiaomi Xiaomi Redmi Note 7 Pro Xiaomi Redmi K30S
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